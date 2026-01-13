Izraelski ministar o prosvjedima u Iranu: "Naši operativci su na terenu, imamo udjela u tome"

Otvoreni strani signali poklopili su se s brzim porastom nasilja tijekom prosvjeda u Iranu, rekla je novinarka Samira Mohyeddin za Drop Site News uživo jutros. Ukazala je na tvit Mikea Pompea od 1. siječnja u kojem je pozdravio Irance na ulicama, uz referencu na “agente Mossada koji hodaju uz njih”, nakon čega je izraelski ministar baštine Amichai Eliyahu izjavio za Israel Hayom: naši operativci su na terenu, “imamo udjela u ovome.”