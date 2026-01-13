Izraelski ministar o prosvjedima u Iranu: "Naši operativci su na terenu, imamo udjela u tome"

Samira Mohyeddin i Narges Bajoghli pridružuju se Jeremyju Scahillu i Murtazi Hussainu s portala Drop Site kako bi objasnili što stoji iza prosvjeda i zašto retorika Washingtona o intervenciji nosi goleme rizike.
Kako SAD i Izrael pokušavaju prisvojiti iranske prosvjede
Novi val masovnih prosvjeda izbio je diljem Irana, potaknut produbljivanjem ekonomske krize, a u nekim se područjima razvio u otvorenu pobunu protiv vladajuće vlasti. Organizacije za ljudska prava navode da su stotine prosvjednika i pripadnika državnih sigurnosnih snaga ubijeni u okviru opsežne represije, dok raste strah od masovnih uhićenja, izricanja smrtnih kazni i uništavanja ključne infrastrukture. Internetska blokada i dalje je na snazi u većem dijelu Irana, no očekuje se da će konačan broj žrtava rasti, piše Drop Site.
Nemiri su također potaknuli obnovljene prijetnje američkom vojnom intervencijom, pri čemu je predsjednik Donald Trump zaprijetio napadima na Iran i otkazao planirane razgovore s iranskim dužnosnicima. Iranski čelnici, u međuvremenu, upozorili su da su spremni za rat ako SAD eskalira situaciju, uključujući i napade na američke vojne baze u Perzijskom zaljevu.
Jeremy Scahill i Murtaza Hussain s portala Drop Site pridružili su se Narges Bajoghli, izvanrednoj profesorici antropologije i studija Bliskog istoka na Školi naprednih međunarodnih studija Sveučilišta Johns Hopkins, te Samiri Mohyeddin, glavnoj urednici On The Line Media, kako bi analizirali što pokreće prosvjede, što znamo u uvjetima ozbiljne informacijske blokade i zašto govor Washingtona o intervenciji nosi goleme rizike i za Irance i za širu regiju.
Overt foreign signalling coincided with the rapid escalation of violence in Iran’s protests, journalist Samira Mohyeddin told Drop Site News live this morning. She pointed to a Jan. 1 tweet by Mike Pompeo welcoming Iranians in the streets while referencing “Mossad agents walking… pic.twitter.com/jKI0r0dBD0— Drop Site (@DropSiteNews) January 13, 2026
Otvoreni strani signali poklopili su se s brzim porastom nasilja tijekom prosvjeda u Iranu, rekla je novinarka Samira Mohyeddin za Drop Site News uživo jutros. Ukazala je na tvit Mikea Pompea od 1. siječnja u kojem je pozdravio Irance na ulicama, uz referencu na “agente Mossada koji hodaju uz njih”, nakon čega je izraelski ministar baštine Amichai Eliyahu izjavio za Israel Hayom: naši operativci su na terenu, “imamo udjela u ovome.”
