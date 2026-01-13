Krvoproliće u Iranu gore nego što se mislilo? "Ubijeno je najmanje 12.000 ljudi, a moguće i 20.000"

Obračun vlasti s antivladinim prosvjedima vjerojatno je bio mnogo smrtonosniji nego što su aktivisti izvan zemlje dosad navodili, piše CBS News. Kako navode izvori tog medija, ubijeno je najmanje 12.000 ljudi, a moguće i do 20.000.
Britanska ministrica vanjskih poslova Yvette Cooper, kako piše CBS News, izjavila je da britanska vlada vjeruje da je "možda ubijeno 2000 ljudi, ali da ih je vjerojatno bilo više", dodajući da strahuje kako bi se taj broj mogao pokazati znatno većim.
Istinu je izuzetno teško utvrditi, piše ovaj medij, jer su iranske vlasti posljednjih pet dana uvele prekid internetskih i telefonskih veza u zemlji. Iako je potpuna blokada interneta u Iranu trajala i peti dan, pojedini Iranci su u utorak uspjeli uspostaviti telefonske pozive prema inozemstvu, dok pozivanje Irana iz drugih zemalja i dalje nije bilo moguće.
Izvor iz Irana, koji se uspio javiti telefonom, rekao je za CBS News, kako se navodi, da aktivističke skupine koje pokušavaju sastaviti konačan popis žrtava, na temelju podataka medicinskih djelatnika diljem zemlje, vjeruju da je broj poginulih najmanje 12.000, a moguće i do 20.000.
Isti izvor naveo je da snage sigurnosti obilaze privatne bolnice diljem Teherana i prijete osoblju kako bi im predali imena i adrese ljudi koji se liječe od ozljeda zadobivenih tijekom prosvjeda.
CBS News, kako se navodi u tekstu, nije mogao neovisno potvrditi ove vrlo visoke procjene broja poginulih, koje su višestruko veće od podataka koje su prethodnih dana objavljivale druge aktivističke skupine, iako su i one naglašavale da su njihovi brojevi vjerojatno podcijenjeni.
Reuters: Ubijeno je oko 2000 ljudi
Oporbena televizija Iran International u utorak je objavila da njezini podaci upućuju na oko 12.000 ubijenih, piše CBS News. Izvor iz Washingtona, koji ima kontakte u Iranu, rekao je za CBS News da mu je pouzdan izvor prenio kako se broj žrtava vjerojatno kreće između 10.000 i 12.000.
Iranski dužnosnici nisu redovito objavljivali službene procjene ukupnog broja poginulih. Reuters je u utorak citirao neimenovanog iranskog dužnosnika koji je rekao da je oko 2000 ljudi ubijeno od početka prosvjeda 28. prosinca, za nasilje optužujući "teroriste pod stranim utjecajem", uz tvrdnje da su pojedini poticatelji bili plaćeni kako bi izazvali kaos.
CBS News je potvrdio da snimka objavljena na internetu u utorak prikazuje velik broj tijela stradalih tijekom prosvjeda u mrtvačnici u jednom predgrađu Teherana, kao i ljude koji pokušavaju identificirati stradale.
Prosvjedi u Iranu traju oko tri tjedna, a započeli su nezadovoljstvom zbog ekonomske situacije. Pokrenuli su ih trgovci s bazara i studenti.
