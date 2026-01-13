Krvoproliće u Iranu gore nego što se mislilo? "Ubijeno je najmanje 12.000 ljudi, a moguće i 20.000"

Iranski dužnosnici nisu redovito objavljivali službene procjene ukupnog broja poginulih. Reuters je u utorak citirao neimenovanog iranskog dužnosnika koji je rekao da je oko 2000 ljudi ubijeno od početka prosvjeda 28. prosinca, za nasilje optužujući "teroriste pod stranim utjecajem", uz tvrdnje da su pojedini poticatelji bili plaćeni kako bi izazvali kaos.