Kos odgovara Plenkoviću: Možete li zamisliti v.d. premijera ili v.d. predsjednika Sabora
Dugogodišnji sudac Vrhovnog suda Damir Kos bio je gost Novog dana kod Nataše Božić gdje je komentirao izbor predsjednika Vrhovnog suda.
Na početku je komentirao postoji li ikakvo utemeljenje u Ustavu za povezivanje Vrhovnog i Ustavnog suda.
"Nema nikakve osnove za povezivanje toga. Možemo govoriti jedino o slučajnom ili namjernom koincidiranju izbora jedne i druge funkcije u isto vrijeme. Ja sam već izrazio svoju bojazan da bi vladajuća stranka mogla povezati ta dva izbora zajedno, a on se kroz najnoviju izjavu premijera pokazao realnim. Povezivanje te dvije funkcije nema nikakve veze niti u Ustavu niti bi smjelo imati u životu", kaže Kos.
Komentirao je i je li pozicioniranjem čelnog čovjeka sudske vlasti kao "nečeg nebitnog" narušen Ustavni poredak RH.
"Jučer je premijer izjavio da u vršiteljima dužnosti nema nikakvog problema jer je, dok su u statusu v. d., veća je odgovornost u poslu. Možemo li zamisliti v.d. premijera ili v.d. predsjednika Sabora? Ljudi koji znaju raditi svoj posao, oni bi ga znali raditi i bez te čelne osobe. Za elementarne funkcije bilo ministara ili saborskih zastupnika, čelna osoba nije bitna, ali kao reprezentant tog segmenta vlasti on je nužan. To nije protuustavno, ali je duboku problematično", smatra Kos.
Otkrio je i kako se u pravosuđu osjeti da već 10 mjeseci nema predsjednika Vrhovnog suda.
"Suci rade svoj posao, oni znaju raditi i u tom dijelu osoba predsjednika Vrhovnog suda nije uvjet mogućnosti funkcioniranje sudbene vlasti, ali je u bilo kojem trenutku gdje treba biti reprezentant te vlasti i gdje treba prezentirati sudbenu vlast kao cjelinu", kaže Kos.
"Milanovićeva izjava je skandalozna, najgora"
Osvrnuo se i na izjavu predsjednika Milanovića gdje on kaže kako neće podržati ni predložiti nikoga od sudaca Vrhovnog suda. Kos tu izjavu smatra skandaloznom.
"Predsjednik države u svojim javnim priopćenjima, između ostalog, mora afirmirati i druge segmente vlasti. Što građani mogu misliti o odlukama koje donose suci za koje predsjednik kaže da niti jedan od njih nije dostojan da bude predsjednik. To je skandalozna izjava i mislim da je to najgora izjava", rekao je Kos.
Za kraj je otkrio što po njemu znači scenarij - da će mjesto predsjednika Vrhovnog suda ostati nepopunjeno dulje razdoblje.
"Nažalost, to će rezultirati raspisivanjem novog poziva na koji će se opet javiti ne znam koji ljudi među kojima će ponovno predsjednik države kao jedini ovlašteni predlagač izabrati osobu koju će predložiti. Tu proceduru treba mijenjati", zaključio je Kos.
