Kos odgovara Plenkoviću: Možete li zamisliti v.d. premijera ili v.d. predsjednika Sabora

"Jučer je premijer izjavio da u vršiteljima dužnosti nema nikakvog problema jer je, dok su u statusu v. d., veća je odgovornost u poslu. Možemo li zamisliti v.d. premijera ili v.d. predsjednika Sabora? Ljudi koji znaju raditi svoj posao, oni bi ga znali raditi i bez te čelne osobe. Za elementarne funkcije bilo ministara ili saborskih zastupnika, čelna osoba nije bitna, ali kao reprezentant tog segmenta vlasti on je nužan. To nije protuustavno, ali je duboku problematično", smatra Kos.