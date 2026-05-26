Šef zagrebačke Vodoopskrbe i odvodnje podnio ostavku

N1 Info
26. svi. 2026. 11:54
Davorin Visnjic/PIXSELL

Uprava Zagrebačkog holdinga zaprimila je neopozivu ostavku direktora društva Vodoopskrba i odvodnja Marka Blaževića, nakon što je primila službenu obavijest da se u tom društvu provode izvidi istražnih tijela.

Do izbora novog direktora na javnom natječaju, upravljanje društvom preuzet će zamjenica direktora Vodoopskrbe i odvodnje Janja Mihalić.

Stručne službe Vodoopskrbe i odvodnje u potpunosti surađuju s istražnim tijelima radi što bržeg i učinkovitijeg rasvjetljavanja svih okolnosti.

Dosadašnji direktor ViO-a istaknuo je kako ovim činom želi zaštiti ugled Društva.

“Odluku o ostavci donio sam potaknut saznanjem da se provode izvidi koji djelomično obuhvaćaju procese u domeni moje osobne odgovornosti. Ne osjećam se odgovornim niti krivim za radnje koje mi se stavljaju na teret te sam uvjeren da će se to utvrditi u daljnjoj istrazi.

Međutim, svjestan sam da novonastala situacija može narušiti povjerenje javnosti prema Društvu. Ovim činom želim zaštititi ugled Društva, spriječiti bilo kakav negativan utjecaj procesa koji je u tijeku na realizaciju budućih dugogodišnjih kapitalnih projekata Društva te osigurati da se zadrži potpuno povjerenje u transparentnost i zakonitost poslovanja Uprave Društva”, istaknuo je Blažević.

S obzirom na zakonsku tajnost istražnih radnji, Zagrebački holding i ViO u ovom trenutku ne mogu iznositi dodatne detalje niti komentirati postupak.

