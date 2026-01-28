Selak Raspudić optužila SDP-ovce za "svjesnu sabotažu"

Saborska zastupnica Marija Selak Raspudić ustvrdila je u srijedu da je povlačenje potpisa dijela zastupnika SDP-a s njezine zakonske inicijative o regulaciji uporabe mobitela u školama "svjesna sabotaža" te da se time dovodi u pitanje vjerodostojnost potpisa saborskih zastupnika.
Selak Raspudć to je rekla na konferenciji za novinare u Hrvatskom saboru osvrćući se na sjednicu Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav kojemu je uputila zahtjev za mišljenjem o mogućnosti povlačenja zastupničkih potpisa.
Kako je istaknula, povod tog zahtjeva bio je predaja njezine zakonske inicijative o regulaciji mobitela u školama koju je svojim potpisom podržao i dio zastupnika SDP-a čime je ostvarila uvjet prikupljanja najmanje 30 potpisa koji omogućuje da točka bude uvrštena na dnevni red Hrvatskog sabora. No, zastupnici SDP-a su, kaže Selak Raspudić, "naknadno i bez dodatnog obrazloženja" povukli svoje potpise, a da je o tome nisu obavijestili.
Zbog toga je tajništvo Sabora u tom trenutku odbacilo njezinu inicijativu.
"Svakom hrvatskom građaninu, svakom običnom čovjeku potpuno je jasno da što znači nešto potpisati. Potpis je formalizacija naše volje, naš svjesni, pravni pristanak na nešto koji ima jasne posljedice....To očito jedino nije jasno pojedinim saborskim zastupnicima koji su ostavili obraz kod šefa partije pa, nakon što su nešto potpisali, naknadnom pameću svoje potpise proglašavaju nevažećima", ustvrdila je Selak Raspudić.
Osvrnula se i na odluku Odbora za Ustav da o povlačenju potpisa moraju biti obavješteni svi supotpisnici inicijative te ocijenila da se u ovom slučaju "svjesno spletkarilo s ciljem sabotaže moje zakonske inicijative".
No, dodala je, barem sam danas konačno saznala 'zašto' jer mi je zastupnik Bauk javno spočitnuo da sam se na prethodnim izborima kandidirala nasuprot njihovih kandidata i pritom ostvarila dobar rezultat. Dakle, smatra Selak Raspudić, riječ je o najobičnijoj političkoj sujeti i osveti.
"Takav model ponašanja mi je stran i potpuno neprihvatljiv, jer svi mi, kao zakonodavci, prvenstveno smo upućeni da se borimo za one zakone i inicijative koje idu na dobrobit naših građana, a ne da skrbimo o vlastitom političkom rejtingu ili se osvećujemo onima koji su ga politički uzdrmali", naglasila je.
Upitala je i kakva je to poruka građanima. "Koliko vrijedi potpis saborskog zastupnika? Hoćemo li sutra povlačiti i naše glasove? Kako se zakonodavcima mogu nazivati oni čiji potpis ništa ne vrijedi, a trebali bi biti temelj pravnog poretka i garancija njegove stabilnosti?", navela je.
Kako je ustvrdila, trgovina potpisima i političkom potporom postala je, nažalost, uobičajena praksa i u Hrvatskom saboru i u hrvatskoj politici općenito.
"Tako se trenutno javno trguje 'našima' i 'vašima' na Vrhovnom sudu i u diplomaciji, a u Hrvatskom saboru SDP i Možemo zajedno s HDZ-om trguju Ustavnim sucima. Ja se sigurno neću povinuti niti pristati na ovakva spletkarenja“, zaključila je zastupnica Selak Raspudić.
