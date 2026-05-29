Šime Erlić: Sudski postupak nije gotov i vjerujem kako će Kalmeta dokazati svoju nevinost

Nakon što je bivši HDZ-ov ministar Božidar Kalmeta na zagrebačkom Županijskom sudu osuđen na djelomično uvjetnu kaznu od dvije i pol godine, od kojih u zatvoru mora provesti 10 mjeseci, zbog korupcije u ponovljenom suđenju za afere HAC-Remorker i Prometna renesansa Hrvatske, na društvenim mrežama se oglasio Šime Erlić.

"Primio sam na znanje nepravomoćnu sudsku presudu Božidaru Kalmeti.

Sudski postupak nije gotov i vjerujem kako će biti prilike da gospodin Kalmeta dokaže svoju nevinost u nastavku suđenja.

Božidar Kalmeta je kroz svoj cijeli radni vijek dao nemjerljiv doprinos razvoju Zadra i Zadarske županije i ja sam uvjeren da će se sve okolnosti ovog dugotrajnog postupka do kraja rasvijetliti kroz pravomoćnu sudsku odluku.

Kao čovjeku i stranačkom kolegi pružam mu ljudsku i političku podršku te vjerujem da zaslužuje da se cijeli postupak dovede do kraja uz puno poštivanje svih njegovih prava", napisao je Šime Erlić na Facebooku.

Uz 10 mjeseci u zatvoru Kalmeti će, prema nepravomoćnoj presudi, ostatak kazne biti uvjetan uz rok kušnje od četiri godine, a državi mora vratiti 81.000 eura.

Osim Kalmete, ministra u vladama Ive Sanadera i Jadranke Kosor, za korupciju počinjenu prije dvadeset godina osuđen je i Damir Kezele na dvije godine djelomično uvjetne kazne, a u zatvor će morati provesti šest mjeseci.