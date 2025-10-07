Sindikat novinara Hrvatske pokrenuo "Sindikalni megafon"

Sindikat novinara Hrvatske (SNH) predstavio je novi video podcast "Sindikalni megafon" u kojem će istaknuti novinari govoriti o stvarnim uvjetima rada u medijima, izazovima novinarstva i snazi sindikalne solidarnosti.
Podcast vodi novinar Josip Šarić, a teme obuhvaćaju sve ono što u redakcijama i na terenu tišti novinare i medijske radnike - od pritisaka poslodavca i političara, te izostanka medijske strategije i političke volje da se zaštiti profesionalno i kvalitetno novinarstvo do nevidljivog rada, nesigurnih ugovora, rodne neravnopravnosti i diskriminacije.
Novinari će govoriti i o slobodi izražavanja i njezinim granicama u praksi, te o kolektivnim ugovorima kojih više nema.
Prve gošće
U prvoj epizodi ''Sindikalnog megafona'' gostuju Marinka Boljkovac, dugogodišnja sindikalna aktivistica i članica SNH gotovo od samih početaka, te Maja Sever, predsjednica Sindikata novinara Hrvatske i Europske federacije novinara.
Razgovarat će o počecima sindikalnog organiziranja u medijima, borbama koje su mijenjale položaj novinara, ali i o današnjem stanju profesije - prekarizaciji, pritiscima, borbi za slobodu i profesionalno dostojanstvo. Bit će riječi i tome kako su novinari učili stajati jedni uz druge, što znači imati sindikat koji štiti, i zašto bez solidarnosti nema slobodnog novinarstva.
“Sindikalni megafon” pokreće se u okviru ESF projekta “Socijalni dijalog za promjene - jačanje kapaciteta socijalnih partnera u medijima kroz osposobljavanje i suradnju”, a cilj mu je otvoriti prostor u kojem se o novinarstvu govori bez autocenzure, s iskustvom i hrabrošću - iz samih redakcija, od onih koji najbolje znaju s čim se novinari danas suočavaju'', zaključuju u SNH.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
