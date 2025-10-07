Oglas

Podcast o izazovima novinara

Sindikat novinara Hrvatske pokrenuo "Sindikalni megafon"

Hina
07. lis. 2025. 12:30
Ilustracija / Pixabay

Sindikat novinara Hrvatske (SNH) predstavio je novi video podcast "Sindikalni megafon" u kojem će istaknuti novinari govoriti o stvarnim uvjetima rada u medijima, izazovima novinarstva i snazi sindikalne solidarnosti.

Podcast vodi novinar Josip Šarić, a teme obuhvaćaju sve ono što u redakcijama i na terenu tišti novinare i medijske radnike - od pritisaka poslodavca i političara, te izostanka medijske strategije i političke volje da se zaštiti profesionalno i kvalitetno novinarstvo do nevidljivog rada, nesigurnih ugovora, rodne neravnopravnosti i diskriminacije.

Novinari će govoriti i o slobodi izražavanja i njezinim granicama u praksi, te o kolektivnim ugovorima kojih više nema.

Prve gošće

U prvoj epizodi ''Sindikalnog megafona'' gostuju Marinka Boljkovac, dugogodišnja sindikalna aktivistica i članica SNH gotovo od samih početaka, te Maja Sever, predsjednica Sindikata novinara Hrvatske i Europske federacije novinara.

Razgovarat će o počecima sindikalnog organiziranja u medijima, borbama koje su mijenjale položaj novinara, ali i o današnjem stanju profesije - prekarizaciji, pritiscima, borbi za slobodu i profesionalno dostojanstvo. Bit će riječi i  tome kako su novinari učili stajati jedni uz druge, što znači imati sindikat koji štiti, i zašto bez solidarnosti nema slobodnog novinarstva.

“Sindikalni megafon” pokreće se u okviru ESF projekta Socijalni dijalog za promjene - jačanje kapaciteta socijalnih partnera u medijima kroz osposobljavanje i suradnju”, a cilj mu je otvoriti prostor u kojem se o novinarstvu govori bez autocenzure, s iskustvom i hrabrošću - iz samih redakcija, od onih koji najbolje znaju s čim se novinari danas suočavaju'', zaključuju u SNH.

Teme
josip šarić sindikalni megafon sindikat novinara hrvatske snh

