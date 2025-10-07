"Strašno puno se promijenilo. Ova kriza je usporedna s krizom u istočnoj Europi su dva dijela poluge ili mehanizma koji temeljito mijenja svijet u kojem jesmo. U realnom vremenu gledamo potpunu promjenu percepcije Izraela", ocijenio je povjesničar koji je kako kaže, dugo bio ugrožen, ali nikada osamljen.

"Sve više je ta samoća vidljiva, najviše od 1948. a Izrael istovremeno trpi unutarnju krizu", govori Jakovina koji o Trumpovom planu za mir, kaže da se ustvari približio ideji i planu Joea Bidena.

Komentirao je i da je gospodarski rast Izrael pao s 0.7 na 0.2 posto, ali da i su ljudi koji su činili Izrael, u velikom dijelu napustili državu.

"Hasidska zajednica mijenja Izrael unutra", ocijenio je Jakovina koji dodaje da je stanovništvo postalo bitno više klerikalizirano.