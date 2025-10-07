SPECIJALNA EMISIJA N1
FOTO, VIDEO / Jakovina: U realnom vremenu gledamo potpunu promjenu percepcije Izraela
Dvije su godine prošle od početka krvavog sukoba u Gazi, posljednjeg u nizu između Izraela i Palestine – trenutno vjerojatno najdugotrajnijeg, a moguće i najnasilnijeg sukoba na svijetu koji je izazvao jednu od najtežih humanitarnih kriza u modernoj povijesti.
N1 povodom crne obljetnice koja je pokrenula novi val nasilja u stoljetnom sukobu Izraela i Palestine, donosi specijalnu emisiju Dvije godine invazije na Gazu koju možete pratiti od 11 sati. Kroz emisiju vas vodi Nina Kljenak.
Poseban dio specijalnog programa posvećen je intervjuu s međunarodnom stručnjakinjom Francescom Albanese, dok Hrvoje Krešić donosi detaljnu analizu i genezu sukoba, kroz povijesni i politički kontekst.
Palestinski borci probili su granicu između Gaze i Izraela 7. listopada 2023. - napad koji je rezultirao smrću 1219 ljudi na izraelskoj strani i otmicom 251 taoca odvedenih potom ih u Gazu, od kojih je 47 još uvijek zatočeno.
O tome, ali i događajima koji su uslijedili, izvijestio je naš Borna Šmer.
Izraelska osvetnička vojna kampanja u Gazi iz zraka, kopna i mora nastavlja se nesmanjenom žestinom. Ministarstvo zdravstva kojim upravlja Hamas kaže da je ubijeno najmanje 67.160 Palestinaca.
Rješenje dvije države se čini nikad dalje, a uspostava mira ovisi o volatilnom američkom predsjedniku Donaldu Trumpu i njegovom planu od 20 točaka.
11:34
prije 8 min.
Jakovina: Kriza u Gazi kao jedna strana poluge
Tvrtko Jakovina razgovarao je s Ninom Kljenak.
Koji su vojni, a koji politički ciljevi ostvareni u dvije godine, koliko pratimo u real timeu, jednu od najgorih katastrofa ljudskog stradavanja?
"Strašno puno se promijenilo. Ova kriza je usporedna s krizom u istočnoj Europi su dva dijela poluge ili mehanizma koji temeljito mijenja svijet u kojem jesmo. U realnom vremenu gledamo potpunu promjenu percepcije Izraela", ocijenio je povjesničar koji je kako kaže, dugo bio ugrožen, ali nikada osamljen.
"Sve više je ta samoća vidljiva, najviše od 1948. a Izrael istovremeno trpi unutarnju krizu", govori Jakovina koji o Trumpovom planu za mir, kaže da se ustvari približio ideji i planu Joea Bidena.
Komentirao je i da je gospodarski rast Izrael pao s 0.7 na 0.2 posto, ali da i su ljudi koji su činili Izrael, u velikom dijelu napustili državu.
"Hasidska zajednica mijenja Izrael unutra", ocijenio je Jakovina koji dodaje da je stanovništvo postalo bitno više klerikalizirano.
11:23
prije 19 min.
Paula Hancock uživo iz Abu Dhabija
CNN-ova reporterka Paula Hancock prokomentirala je uživo u specijalnom programu N1 uvjete u kojima civili u Gazi žive i preživljavaju.
Više od 67 civila je ubijeno u protekle dvije godine, stotine tisuća je raseljeno.
"Zdravstveni sustav Gaze je desetkovan. Provedena je i neovisna istraga od strane UN-a koja je zaključila da Izrael u Gazi čini genocid, što Izrael snažno poriče", podsjeća Hancock i ocjenjuje da je za prosječnog civila u Gazi apsolutno očajnička.
"Životni uvjeti su se unazad dvije godine dramatično pogoršali, na što upozoravaju i međunarodne organizacije - izgladnjelost, manjak vode, lijekova, masovna razaranja infrastrukture... 80 posto zgrada je uništeno ili oštećeno", kratko je rekla CNN-ova reporterka o stanju u Gazi.
11:16
prije 25 min.
Kako do mira?
U Egiptu su u ponedjeljak započeli neizravne pregovore između Hamasa i Izraela, temeljeni na Trumpovom planu od 20 točaka. Dvije su glavne točke prijepora.
Prvo - potpuno izraelsko povlačenje iz enklave i drugo - razoružavanje palestinskog pokreta.
Pratite uživo specijalnu emisiju N1 u kojoj ćete, međuostalim, čuti i detaljnu genezu sukoba našeg Hrvoja Krešića kroz povijesni i politički kontekst.
10:43
prije 59 min.
Humanitarna katastrofa
Deseci tisuća mrtvih i humanitarna tragedija bez presedana dovode do optužbi za genocid.
Francesca Albanese, UN izvjestiteljica čiji ćete intervju imati priliku gledati u specijalnoj emisiji koja počinje u 11. rekla je tako da "postoje razlozi vjerovati da je dosegnut prag genocida nad Palestincima u Gazi. Izrael je počinio djela koja uključuju namjerno nametanje uvjeta života radi uništenja skupine.”
UN-ov humanitarni šef Tom Fletcher upozorava na “glad 21. stoljeća nadgledanu najsuvremenijom vojnom tehnologijom”, dok Međunarodni Crveni križ opisuje Gazu kao “goru od pakla na Zemlji”.
10:27
prije 1h
Podržavaju li građani sukob?
Nakon dvije godine sukoba, 72 posto izraelske javnosti nezadovoljno je načinom na koji vlada vodi rat, prema nedavnom istraživanju Instituta za studije nacionalne sigurnosti.
Izrael je tijekom rata proširio vojni doseg, napadajući ciljeve u pet regionalnih prijestolnica, uključujući Iran, te ubivši nekoliko visokih dužnosnika Hamasa i vođu Hezbolaha Hasana Nasralaha.
U međuvremenu, opada i palestinska podrška Hamasu. Kako je naveo povjesničar Klasić u programu N1, podrška ovoj skupini drastično se smanjila od 7. listopada 2023., i premjestila iz Gaze. Danas Hamas pretežito podržavaju Palestinci u Zapadnoj obali.
10:19
prije 1h
Pravi cilj Izraela
Povjesničar Hrvoje Klasić u Novom danu s Natašom Božić Šarić otvara pitanje je li pravi cilj Izraela uništenje "samo" Hamasa nakon što smo vidjeli njihovu vojnu snagu demonstriranu na primjeru napada na Iran, Libanon i Katar.
"Pitanje je da li doista ne mogu uništiti Hamas ili je glavni cilj uništiti Gazu i učiniti je dijelom svog teritorija".
Na pitanje je li Gaza pred istrebljenjem, govori da je Palestinaca na Zapadnoj Obali oko 3 milijuna, a na području Gaze oko 2 milijuna.
Više pročitajte OVDJE.
10:04
prije 1h
Kako i kada je sve počelo?
Za to valja otići više od stoljeća unatrag u povijest, barem do trenutka kada – nakon poraza Osmanskog Carstva – Britanija tijekom Prvog svjetskog rata preuzima kontrolu nad područjem poznatim kao Palestina, gdje u to vrijeme živi arapska većina, židovska manjina te druge etničke skupine.
Prve veće napetosti između Židova i Arapa kreću kada Britanija načelno pristaje na zahtjev europskih cionista, odnosno kada u studenom 1917. britanski ministar vanjskih poslova Arthur James Balfour piše barunu Edmundu de Rotschildu, pripadniku francuske grane međunarodne bankarske obitelji, ono što će u povijesti ostati upamćeno kao: Balfourova deklaracija.
Više pročitajte OVDJE.
