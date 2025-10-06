moralna panika
Teologinja o zdravstvenom odgoju: "Crkva, ako želi naviještati put, istinu i život neka se ostavi tuđih gaćica"
Uvođenje zdravstvenog odgoja u zagrebačke škole izazvalo je burne reakcije – od one Grmojine, Crkvene pa i prosvjeda Zagrepčana. Teologinja Lana Bobić upozorava da se radi o orkestriranim napadima anti-rodnih pokreta koji već godinama, šireći u javnom prostoru dezinformacije i moralnu paniku, nastoje ograničiti rodnu ravnopravnost, seksualne slobode i sekularno obrazovanje.
Zagrebačka nadbiskupija kao ideolog
U fokus javnosti pitanje zdravstvenog odgoja u zagrebačkim školama stavio je zastupnik MOST-a Nikola Grmoja pozvavši na ukidanje tek započetog procesa uvođenja ovog predmeta.
Održan je i prosvjed ispred Gradskog poglavarstva kojem je prisustvovalo oko stotinjak građana.
O zdravstvenom odgoju u sklopu kojeg bi jedan od četiri segmenta bio i taj sporni spolni odgoj, opširnim se priopćenjem uz MOST, oglasila i Zagrebačka nadbiskupija tražeći uklapanje "kršćanske antropologije" u kurikulum predmeta.
U međuvremenu, radna grupa za navedeni predmet - nije imala ni prvi sastanak.
Moralna panika nije ništa novo
Feministička teologinja Lana Bobić upozorava da se ovdje radi o klasičnoj moralnoj panici kakvu već 10–15 godina dižu isti akteri kad god se otvori pitanje seksualne edukacije.
"Tvrde nesuvislosti poput one da je uvođenje sveobuhvatne seksualne edukacije (SSE) projekt uvođenja pedofilije ili seksualizacije djece, iako znamo da SSE seksualno nasilje nad djecom, prevenira", podcrtava teologinja i napominje kako nikad nismo svjedočili mobilizaciji istih aktera zbog, primjerice, "nepostojanja sustava zaštite djece od seksualnog nasilja".
U tom smislu, poruke MOST-ova zastupnika, govori Bobić, promatraju se kao svjesna "weaponizacija“ lažnih informacija radi političkog cilja, a na štetu kvalitetnog obrazovanja. Podsjeća i da je prema istraživanju novinara portala Novosti Hrvoja Šimičevića, samo u posljednjih desetak godina u Europi kroz 275 antirodnih inicijativa uloženo 1,2 milijarde dolara u kampanje protiv ženskih reproduktivnih prava, prava LGBTIQ* zajednice i - sekularnog obrazovanja.
Reakcija Crkve i „kršćanska antropologija“
Zagrebačka nadbiskupija objavila je opsežan osvrt u kojem poziva da se u zdravstveni odgoj uključi „kršćanska antropologija“, istodobno tvrdeći da u kurikulum ne smije ulaziti ideologija.
Teologinja Bobić ukazuje na kontradikciju: Crkva se time svrstava među antirodne aktere, a njezina argumentacija često počiva na znanstveno osporenom stavu da su LGBTIQ* identiteti „pitanje izbora“.
Kako je u razgovoru u N1 Studiju uživo s Ninom Kljenak istaknuo Žarko Puhovski, Crkva se skandalizira nad ideologijom, a "oni sami nemaju svijest da oni sami zastupaju ideologiju. To je takva sramota. Da biskupi nemaju svijest o sebi da su - i sami ideolozi", rekao je pa ilustrirao sljedećom rečenicom:
"Za nevjernike je Crkva institucija među institucijama. Morate to kao vjernik imati u glavu, a oni to nemaju", napomenuo je Puhovski, dok Bobić dodaje da bi bilo korisno da crkveni vrh pročita literaturu poput knjige s. Jadranke Rebeke Anić Kako razumjeti rod: Povijest rasprave u Crkvi pa da, kako kaže, "napokon savladaju i bazičnu literaturu vezanu uz rod".
"Ozbiljno zastranjenje Crkve"
"To da Crkva spori ljudima identitete jer se ne uklapaju u matricu kojom Crkva održava rodno hijerarhizirane odnose moći unutar svojih struktura i u društvu, govori o ozbiljnom zastranjenju Crkve. To nije i ne može biti Kristova Crkva. Krist zove na susret s Drugim, ne na osudu drugog, a koliko iz Evanđelja znamo, tuđom se seksualnošću bavio nije.
Pozivanje na kršćansku antropologiju je ništa drugo nego pokušaj objašnjavanja hijerarhija moći biološkim esencijalizmom, što je poprilično loš pokušaj opravdavanja vlastitog zastranjenja. Crkva, ako želi naviještati put, istinu i život neka se ostavi tuđih gaćica i održavanja vlastitih pozicija moći", poručuje naša sugovornica.
