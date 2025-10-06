Teologinja o zdravstvenom odgoju: "Crkva, ako želi naviještati put, istinu i život neka se ostavi tuđih gaćica"

Kako je u razgovoru u N1 Studiju uživo s Ninom Kljenak istaknuo Žarko Puhovski, Crkva se skandalizira nad ideologijom, a "oni sami nemaju svijest da oni sami zastupaju ideologiju. To je takva sramota. Da biskupi nemaju svijest o sebi da su - i sami ideolozi", rekao je pa ilustrirao sljedećom rečenicom:



"Za nevjernike je Crkva institucija među institucijama. Morate to kao vjernik imati u glavu, a oni to nemaju", napomenuo je Puhovski, dok Bobić dodaje da bi bilo korisno da crkveni vrh pročita literaturu poput knjige s. Jadranke Rebeke Anić Kako razumjeti rod: Povijest rasprave u Crkvi pa da, kako kaže, "napokon savladaju i bazičnu literaturu vezanu uz rod".