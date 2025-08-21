Oglas

Napadi na novinare

Novinarka: Svašta sam doživjela baveći se novinarstvom

author
N1 Hrvatska
|
21. kol. 2025. 12:19

Gošća našeg Hrvoja Krešića u Novom danu bila je novinarka Melita Vrsaljko. Razgovarali su o odnosu države i pravosuđa prema novinarima te napadima na novinare.

Oglas

Teme
N1 TV Novi dan VIDEO melita vrsaljko video

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ