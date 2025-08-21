Napadi na novinare
Novinarka: Svašta sam doživjela baveći se novinarstvom
N1 Hrvatska
|
21. kol. 2025. 12:19
| Novi dan
|
0komentara
Gošća našeg Hrvoja Krešića u Novom danu bila je novinarka Melita Vrsaljko. Razgovarali su o odnosu države i pravosuđa prema novinarima te napadima na novinare.
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
SK
|
prije 1h
Najnovije
Oglas
Oglas