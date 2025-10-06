dr. Jorge Bucay
Poznati psihijatar: Tri stvari koje ne možete promijeniti u životu - ali ih morate shvatiti
Argentinski pisac dr. Jorge Bucay, koji je ujedno i psihijatar te psihoterapeut s velikim iskustvom, u jednoj od svojih knjiga pisao je o važnim istinama do kojih je došao tijekom svog života.
Oglas
Bucay kaže da postoje tri istine.
Prva istina glasi: "U ovom trenutku sve je onakvo kakvo jest.“
Stvari su onakve kakve jesu. Nisu onakve kakve bih želio da budu, kakve su nekada bile ili kakve će tek biti. Sve je jednostavno onakvo kakvo jest.
Druga istina glasi: "Dobre stvari nisu besplatne.“
Dobre stvari nisu posve besplatne. Potrebno je platiti cijenu – ne uvijek novcem ili materijalno, ali uvijek na neki način. Dobre stvari imaju svoju cijenu i to treba razumjeti. Suprotno mišljenje je djetinjasto: „Želim to, i zato što me voliš, moraš mi to dati besplatno.“
To nije život, to nije istina. Život je razmjena. Ako nešto ima vrijednost, za to treba platiti cijenu. Loše stvari ponekad dolaze besplatno, ali dobre stvari nikada nisu besplatne.
Treća istina glasi: "Ne možeš raditi što god želiš.“
Ne možeš raditi baš sve što želiš. Ali uvijek možeš izbjeći ono što ne želiš raditi. Ne možeš učiniti sve, ali uvijek možeš reći ne. To je naša privilegija kao ljudskih bića — i naše pravo.
„Da, nije bilo lako doći do ovih istina, ali mislim da one i dalje vrijede. Možda će se jednog dana to promijeniti, pa ću vam reći – ali za sada je tako“, kaže Jorge Bucay, piše Metropolitan.si.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas