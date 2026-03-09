U tri hrvatske vojarne, u Kninu, Slunju i Požegi, u ponedjeljak su na temeljno vojno osposobljavanje (TVO) ušle prve ročnice i ročnici - njih 800. TVO će trajati dva mjeseca i za koje će primati plaću u iznosu od oko 1100 eura neto, a priznaje im se i dva mjeseca radnog staža.
Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar obrane Ivan Anušić te načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske, general-pukovnik Tihomir Kundid, tim su povodom posjetili vojni poligon „Eugen Kvaternik“ kod Slunja gdje su dočekali prve ročnike na početku obuke.
Dolazak ročnika u vojarne pratile su i njihove obitelji. Među njima je bio i Darko Žugelj, otac jednog od novaka, koji je sina dopratio ispred vojarne u Slunju.
"Osjećam se dobro, drago mi je da je sam odabrao ovaj put. Nisam mu ništa posebno poručio, samo da bude svoj. Ja osobno nikada nisam bio u vojarni pa sam imao želju vidjeti kako to izgleda", izjavio je, piše Večernji list.
Dodao je da je majka novaka emotivnije doživjela njegov odlazak, ali da su osjećaji ipak pozitivni. "Majka je to najemotivnije doživjela, ali je sretna i nema nikakve tuge. Jako sam ponosan na njegovu odluku. Drago mi je da je u njemu proradio taj osjećaj domoljublja", istaknuo je.
Naglasio je da su ročnici jutros imali organizirani prijevoz te su u vojarnu stigli oko 8 sati, nakon čega je započeo njihov prvi dan vojne obuke.
Dvomjesečna obuka
Obuka će trajati dva mjeseca i obuhvatit će temeljne vojničke vještine – od rukovanja osobnim naoružanjem i korištenja suvremene opreme, uključujući dronove, do pružanja prve pomoći i osnova samoobrane. Uz tehnička i taktička znanja, ročnici će učiti o ključnim vojnim operacijama Domovinskog rata.
Obuka će se provoditi putem individualnih i grupnih aktivnosti koje potiču razvoj timskog duha, suradnje i osobne odgovornosti, ističe Ministarstvo obrane (MORH), a provodit će ju iskusni instruktori OS RH s dugogodišnjim iskustvom u radu s ročnicima na dragovoljnom vojnom osposobljavanju.
