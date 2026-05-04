Splićani na prosvjedu: Ako se nešto ne promijeni, nastat će potpuna psihoza i mi ćemo svi poludjeti

N1 Info
04. svi. 2026. 12:35
Vlasnici zemljišta na splitskom Marjanu prosvjedovali su u ponedjeljak ispred Banovine zbog, kako tvrde, nezakonite provedbe Generalnog urbanistićkog plana (GUP) i rješenja o uklanjanju poljskih kućica, te traže obustavu izvršenja i izmjene planova radi zaštite vlasničkih prava.

Tvrde da se na području Marjana više od 40 godina krše njihova vlasnička prava te da se prostorni planovi, uključujući GUP u dijelu koji se odnosi na Marjan, temelje na zastarjelim i pravno upitnim aktima koji nisu usklađeni s važećim zakonodavstvom.

U svojim zahtjevima traže održavanje tematske sjednice Gradskog vijeća Grada Splita na kojoj bi se raspravilo pitanje privatnog vlasništva unutar zaštićenog područja Marjana. Također zahtijevaju žurno usklađivanje GUP-a s važećim zakonima i stvarnim stanjem na terenu.

Jedan od prosvjednika kaže za N1 da GUP nije zakonit u dijelu Marjana.

"Vruć krumpir je pao Šuti u ruke, molimo gradonačelnika da sazove tematsku sjednicu jer ovo što se događa nije ni normalno ni pravedno. Naše vlasništvo je stoljećima poljoprivredno zemljište", govori.

"Ako građevna inspekcija krene u izvršenje, nastat će grozna šteta našim ljudima s Marjana", kaže i dodaje da samo žele "da se stvari na Marjanu usklade sa zakonima".

Ako se nešto ne primijeni, nastat će potpuna psihoza, svi ćemo poludjeti, dodaje.

