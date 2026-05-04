Zelenski zaprijetio Rusiji: "Naši dronovi mogu pogoditi moskovsku paradu"
Zelenski smatra da bi ovo ljeto moglo biti presudno u prisiljavanju Putina da izabere između eskalacije ili diplomacije, pozivajući na nastavak sankcijskog pritiska na rusku naftu, industriju i banke.
Predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da bi ukrajinski dronovi mogli ciljati rusku paradu povodom Dana pobjede 9. svibnja u Moskvi, dok se Kremlj priprema za jedan od svojih najsimboličnijih događaja, piše Kyiv Post.
Govoreći na otvaranju 8. summita Europske političke zajednice u Erevanu, Zelenski je sugerirao da Rusija više nije sposobna pokazivati vojnu moć kao prethodnih godina.
"Rusija je najavila paradu 9. svibnja, ali na toj paradi neće biti vojne opreme“, rekao je Zelenski.
"To će biti prvi put nakon mnogo, mnogo godina da si ne mogu priuštiti prisutnost oružja na paradi.
"Ukrajinski dronovi također mogu pogoditi tu paradu. To pokazuje da više nisu snažni kao prije“, dodao je.
Zelenski je rekao da bi ovo ljeto moglo biti presudno u određivanju sljedećih poteza Rusije u ratu.
"Ovo ljeto bit će trenutak kada će Putin odlučiti što dalje: proširiti ovaj rat ili krenuti prema diplomaciji. A mi ga moramo usmjeriti prema diplomaciji“, rekao je Zelenski.
Naglasio je da je kontinuirani pritisak na Rusiju i dalje ključan, osobito kroz sankcije.
"Moramo nastaviti vršiti pritisak sankcijama… upravo zato što te sankcije pogađaju rusku naftu, industriju i banke. Moramo održati taj pritisak i potaknuti Rusiju na diplomatska rješenja. Ideja o ukidanju sankcija je neprihvatljiva“, dodao je Zelenski.
Njegove izjave dolaze u trenutku kada Ukrajina nastavlja s dalekometnim napadima dronovima na rusku vojnu i energetsku infrastrukturu, za koje Kijev tvrdi da imaju za cilj oslabiti ruske ratne sposobnosti.
Zelenski je također rekao da je Ukrajina sposobna samostalno proizvoditi širok raspon obrambenih sustava za vlastitu zaštitu.
Govoreći o obrambenim kapacitetima Ukrajine, istaknuo je da zemlja može proizvesti potrebna sredstva za suprotstavljanje balističkim i raketnim prijetnjama. Istodobno je predložio proširenje suradnje s Europom, osobito u području dronova, kao dio šireg jačanja zajedničke sigurnosti.
Naglasio je i da Europa mora unaprijediti vlastitu zaštitu od prijetnji dronovima, upozorivši da će budući sigurnosni izazovi zahtijevati slojevite obrambene sustave u više domena.
Zelenski je također upozorio da se saveznici moraju pripremiti na mogućnost da Rusija ne okonča rat, pozvavši na nastavak pritiska i strateško planiranje.
Istaknuo je važnost diplomacije, ali i naglasio da Europa mora imati središnju ulogu u svim budućim pregovorima s Moskvom.
"Znatno smanjena parada"
U međuvremenu se očekuje da će ovogodišnja parada 9. svibnja na Crvenom trgu u Moskvi biti znatno smanjena, a prema izvješćima prvi put od 2008. neće biti prikazani tenkovi, raketni sustavi ni topništvo.
Rusko Ministarstvo obrane to pripisuje "trenutačnoj operativnoj situaciji“, no analitičari promjenu povezuju s nedostatkom opreme i sigurnosnim zabrinutostima zbog ukrajinskih dalekometnih napada dronovima.
Kratkotrajno primirje, ako bi bilo dogovoreno, moglo bi također smanjiti rizik od napada dronovima na Moskvu tijekom jednog od najsimboličnijih događaja Kremlja.
Analitičari smatraju da je tajming Putinova prijedloga politički motiviran, s ciljem da se Rusija prikaže otvorenom za pregovore, a istodobno izvrši pritisak na Kijev.
