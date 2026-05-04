Iran tvrdi da je pogodio američki ratni brod, Amerikanci to negiraju

Iranska mornarica spriječila je u ponedjeljak ulazak "američko-cionističkih" ratnih brodova u Hormuški tjesnac, izvijestila je iranska državna televizija, dok je novinska agencija Fars objavila da su dva projektila pogodila jedan američki ratni brod u blizini luke Jask nakon što je ignorirao iranska upozorenja.
Oglas
Reuters nije mogao neovisno provjeriti ova izvješća. Visoki američki dužnosnik porekao je da je američki brod pogođen iranskim projektilima, rekao je u ponedjeljak novinar Axiosa Barak Ravid.
CENTCOM: Nijedan brod američke mornarice nije pogođen
Američko središnje zapovjedništvo (CENTCOM) negira da je jedan od njegovih ratnih brodova pogođen s dvije iranske rakete.
U objavi na platformi X, Centcom navodi da “nijedan brod američke mornarice nije pogođen”.
🚫 CLAIM: Iranian state media claims that Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps hit a U.S. warship with two missiles.— U.S. Central Command (@CENTCOM) May 4, 2026
✅ TRUTH: No U.S. Navy ships have been struck. U.S. forces are supporting Project Freedom and enforcing the naval blockade on Iranian ports. pic.twitter.com/VFxovxLU6G
Iran je u ponedjeljak upozorio američke snage da ne ulaze u taj strateški plovni put nakon što je predsjednik Donald Trump najavio da će Sjedinjene Države "izvesti" brodove koji su zapeli u Zaljevu zbog američko-izraelskog rata protiv Irana.
Trump je iznio malo pojedinosti o planu pomoći brodovima i njihovim posadama koji su blokirani u tom vitalnom morskom prolazu te im ponestaje hrane i drugih potrepština više od dva mjeseca nakon početka sukoba.
"Rekli smo tim državama da ćemo sigurno izvesti njihove brodove iz ovih ograničenih plovnih puteva, kako bi mogli slobodno i nesmetano nastaviti sa svojim poslom", objavio je Trump u nedjelju na svojoj platformi Truth Social.
Iransko jedinstveno zapovjedništvo poručilo je na to komercijalnim brodovima i naftnim tankerima da se suzdrže od bilo kakvog kretanja koje nije koordinirano s iranskom vojskom.
"Više puta smo rekli da je sigurnost Hormuškog tjesnaca u našim rukama i da siguran prolaz plovila treba biti koordiniran s oružanim snagama", naveo je u izjavi Ali Abdolahi, šef jedinstvenog zapovjedništva snaga.
"Upozoravamo da će bilo koje strane oružane snage, a posebno agresivna američka vojska, biti napadnute ako namjeravaju prići i ući u Hormuški tjesnac."
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas