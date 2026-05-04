Tri osobe su preminule, a još se sumnja da je najmanje pet zaraženo tijekom plovidbe kruzerom MV Hondius od Argentine prema Zelenortskim Otocima. Brod plovi pod nizozemskom zastavom.
Istraga je u tijeku.
Rijedak virus
Infekcije hantavirusom obično su povezane s izloženošću okolišu (izloženost urinu ili izmetu zaraženih glodavaca). Iako rijedak, hantavirus se mož širiti među ljudima i može dovesti do teških respiratornih bolesti te zahtijeva pažljivo praćenje pacijenata, podršku i odgovor.
WHO olakšava koordinaciju između država članica i brodskih operatera za medicinsku evakuaciju dvaju putnika sa simptomima, kao i potpunu procjenu rizika za javno zdravlje i podršku preostalim putnicima na brodu. WHO je zahvalan na brzim akcijama i koordinaciji među svima uključenima", napisali su.
Medicinski timovi posjetili brod
Putnici se neće iskrcati kako bi se „zaštitilo stanovništvo“, kaže dužnosnica Zelenortske Republike, a prenosi Sky.
Lokalni mediji u Zelenortskoj Republici izvještavaju da su medicinski timovi posjetili brod i pregledali dvije osobe na njemu za koje se sumnja da su zaražene hantavirusom.
Predsjednica javnozdravstvenog instituta Zelenortske Republike, odnosno Instituto Nacional de Saúde Pública (INSP), izjavila je da nitko nije napustio ovaj kruzer, koji se i dalje nalazi izvan luke Praia.
Kruzer zadržan izvan luke
„Brod će nastaviti svoju rutu, a putnici se neće iskrcati ovdje u zemlji kako bi se zaštitilo stanovništvo“, rekla je, prema pisanju lista A Nação (Nacija).
Navodno je dodala da su se liječnici vratili na brod kako bi liječili jednog od pacijenata, ali nije iznijela dodatne pojedinosti o njihovom stanju.
Sky News je uspio pratiti kretanje broda MV Hondius i potvrditi da se kruzer pod nizozemskom zastavom i dalje nalazi izvan luke Praia u Zelenortskoj Republici.
Početna izvješća u nedjelju sugerirala su da je pristao u glavnom gradu, prema novinskoj agenciji AP. Međutim, internetska stranica MarineTraffic, koja prati globalni pomorski promet, pokazuje da je brod ostao u uglavnom nepomičnom položaju.
WHO: "Rizik za širu javnost ostaje nizak"
Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) priopćila je u ponedjeljak da je rizik koji hantavirus predstavlja za širu javnost i dalje nizak, nakon što je troje ljudi umrlo, a troje se razboljelo na nizozemskom kruzeru na kojem se, kako se sumnja, pojavio taj virus koji prenose glodavci.
"Rizik za širu javnost ostaje nizak. Nema potrebe za panikom ili ograničenjima putovanja", naveo je u priopćenju regionalni direktor WHO-a za Europu Hans Henri P. Kluge.
Nizozemska turistička kompanija Oceanwide Expeditions objavila je da se na brodu za polarne ekspedicije MV Hondius, koji se nalazi uz obalu Zelenortskih Otoka, otočne države u Atlantskom oceanu, zapadno od afričkog kontinenta, dogodila "ozbiljna medicinska situacija".
Kruzer je isplovio iz Argentine prije otprilike tri tjedna s oko 150 putnika i zaustavio se na Antarktici i drugim lokacijama na putu prema Zelenortskim Otocima, prema medijskim izvješćima.
Glasnogovornik nizozemskog ministarstva vanjskih poslova potvrdio je da su dva nizozemska putnika smrtno stradala, ne navodeći dodatne pojedinosti.
Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) navela je u objavi na X-u da je jedan od bolesnih putnika na odjelu intenzivne skrbi u Južnoafričkoj Republici. Sky News je objavio da je putnik britanski državljanin, pozivajući se na južnoafričko ministarstvo zdravstva.
WHO je objavio da istražuje izbijanje virusa.
