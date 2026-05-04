Mladić s balkona mahao zastavom Republike Srpske: Pogledajte koju je kaznu dobio

Hina
04. svi. 2026. 12:42
Zbog mahanja i isticanja zastave Republike Srpske na balkonu terase hotela u Funtani 23-godišnjem državljaninu BIH policija je izdala rješenje o protjerivanju iz Hrvatske i zabrani ulaska i boravka na području Europskog gospodarskog prostora u trajanju od šest mjeseci.

Istarska policija izvijestila je da su, postupajući po zaprimljenoj dojavi, policijski službenici su u petak 1. svibnja ujutro utvrdili da je 23-godišnji bosanskohercegovački državljanin na balkonu terase sobe hotela na području Funtane, na mjestu koje je vidljivo i dostupno javnosti, mahao i isticao zastavu Republike Srpske, čime je "izazvao uznemirenost javnosti". 

Zastava je privremeno oduzeta, a mladić je kažnjen zbog počinjenja prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.

Također mu je izdano i rješenje o protjerivanju iz Republike Hrvatske i zabrana ulaska i boravka na području Europskog gospodarskog prostora u trajanju od šest mjeseci, kažu u policiji.

