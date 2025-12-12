VLADA ODLUČILA
Splitu će se darovati Hotel "Zagreb" koji će postati centar za starije osobe
Gradu Splitu država će darovati Hotel „Zagreb”, smješten u kompleksu bivšeg vojnog odmarališta Duilovo, odlučila je Vlada na sjednici u petak, a ta će se nekretnina, na inicijativu Grada Splita, prenamijeniti u centar za starije osobe.
Time će se značajno unaprijediti kvaliteta života starije populacije Grada Splita te osigurati veći stupanj dostupnosti društvenih i socijalnih usluga toj osjetljivoj skupini stanovništva.
Potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić istaknuo je da će se temeljem današnje odluke, a nakon što ime je splitski gradonačelnik Tomislav Šuta uputio zaključak o pokretanju takve inicijative, osigurati pretpostavke za pokretanje svih potrebnih aktivnosti nadležnih državnih tijela radi ostvarenja projekta.
Bačić naglašava značaj Centra za društveni razvoj i poboljšanje kvalitete života starijih osoba na području Splita.
Vlada je donijela i odluku o doprinosu RH za održivo upravljanje vodnim resursima na području Županije Zapadnohercegovačke u Federaciji Bosne i Hercegovine u iznosu od dva milijuna eura.
Realizacija tog projekta od strateške je važnosti jer se njime osigurava stabilna i dugoročno održiva vodoopskrba za stanovništvo šireg područja Županije Zapadnohercegovačke te stvaraju preduvjeti za snažniji gospodarski rast i razvoj poduzetništva, kao i jačanje prekogranične suradnje područja Županije Zapadnohercegovačke i Imotske krajine.
Donesena je i odluka da se Organizaciji UN-a za obrazovanje, znanost i kulturu donira 300.000 eura za programe žurne pomoći i ostale prioritetne programe.
Također, donesena je i odluka o pokretanju postupka izrade Nacionalnog programa za mlade u Republici Hrvatskoj, za razdoblje do 2029. godine, a u stručnoj radnoj skupini za izradu dokumenta sudjelovat će predstavnici mladih, drugih tijela javne vlasti, akademske zajednice i civilnog sektora, u okvirima svojih djelokruga i kompetencija.
U Sabor upućen Konačni prijedlog izmjena i dopuna zakona o nadzoru državne granice
U Sabor je Vlada uputila i konačni prijedlog izmjena i dopuna Zakona o nadzoru državne granice (EU) kojim se, među inim, propisuje nadležnost Vlade za donošenje odluke o ponovnom privremenom uvođenje nadzora državne granice na unutarnjim granicama ili nekim određenim dijelovima, u slučaju ozbiljne prijetnje javnom poretku ili unutarnjoj sigurnosti.
Vlada bi tu odluku donosila na prijedlog ministra unutarnjih poslova, a na prijedlog ministra nadležnog za zdravlje donosila bi odluku o privremenom ograničavanju kretanja preko graničnih prijelaza za pojedine kategorije putnika, ako je to nužno radi trenutačne zaštite javnog zdravlja.
Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović istaknuo je da u konačnom prijedlogu zakona nema izmjena u odnosu na prvo čitanje u Hrvatskom saboru.
MUP se predloženim zakonom određuje kao nadležno tijelo koje izvješćuje Europski parlament, Vijeće i Europsku komisiju o ponovnom privremenom uvođenju nadzora državne granice na unutarnjim granicama ili nekim određenim dijelovima.
