Splitu će se darovati Hotel "Zagreb" koji će postati centar za starije osobe

Također, donesena je i odluka o pokretanju postupka izrade Nacionalnog programa za mlade u Republici Hrvatskoj, za razdoblje do 2029. godine, a u stručnoj radnoj skupini za izradu dokumenta sudjelovat će predstavnici mladih, drugih tijela javne vlasti, akademske zajednice i civilnog sektora, u okvirima svojih djelokruga i kompetencija.