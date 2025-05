Podijeli :

Kada je početkom 2018. godine ondašnjem gradonačelniku Splita Andri Krstuloviću Opari dijagnosticirana zloćudna bolest, sa svih strana stizale su mu poruke podrške.

Slali su ih i njegovi stranački kolege i politički suparnici. Jedan lokalni političar uputio mu je tada u ime svoje stranke sljedeću poruku: “Našem gradonačelniku i koalicijskom partneru želimo što brži oporavak! Imamo još mnogo zajedničkog posla za boljitak grada.”

Puljak zgrožen Kerumovom izjavom o Opari: “S njim neću biti u istoj prostoriji!”

Isti taj lokalni političar – o Željku Kerumu je riječ – za istog tog “koalicijskog partnera” Andru Krstulovića Oparu, kojemu je tada poželio brz oporavak, ovog je utorka, sedam godina kasnije, išavši predati potpise za gradonačelničku kandidaturu pred novinarima i televizijskim kamerama izrekao sljedeće: “S Oparom nikad nisam bio u koaliciji zato što je on simulant koji je rekao da će umrijet, a nije umro. On je govorio da je teško bolestan, a to su sve laži i prevare.”

Strašnu izjavu izrekao mrtvo-hladno

Ne može se reći da je Kerum ovu skandaloznu i zastrašujuću izjavu izgovorio ne trepnuvši. Trepnuo je čak dvaput dok je rekao kako je Opara “reka da će umrit, a nije umra” kao da teško oboljeli ljudi nemaju pravo pobijediti bolest.

Rekao je to kandidat za gradonačelnika Splita o bivšem gradonačelniku mrtvo-hladno kao da ga optužuje da mu je ukrao izborni slogan ili oteo kandidata s izborne liste. Da je barem takvo što bilo posrijedi ne bi zvučalo ni mrvu strašno koliko strašno je zvučalo nazvati “simulantom” čovjeka koji je imao zloćudni tumor.

Kerum: Imam 27.000 pratitelja na Facebooku. Ljudi mi znaju vikati prijatelju, kralju

Kerumova izjava smjesta se uvrstila među najužasnije političke izjave koje smo ovdje čuli u proteklih 35 godina demokracije, široko shvaćene kao prilike da se bez puno zadrške, odgovornosti i dostojanstva kaže baš sve što padne na pamet. Što na umu, to na drumu – kaže uzrečica. Ili: Što na umu, to na Kerumu.

Antologija gnusnih političkih izjava

“Nisam Židov. Da jesam bio bih bogat pa ne bih postao komunist. Na sreću, moja supruga nije Srpkinja, ni Židovka”, rekao je Franjo Tuđman u proljeće 1990. godine u zagrebačkoj Dubravi, uoči prvih višestranačkih izbora. A Stjepan Mesić u isto to vrijeme poručio je hrvatskim Srbima da “mogu na opancima odnijeti blato koje su donijeli kada su dolazili u Hrvatsku”.

HDZ-ov jastreb iz ranih 1990-ih, Šime Đodan, također je tada poručio Srbima “koji su po rastu manji od nas u prosjeku 15 centimetara i imaju šiljate glave – vjerojatno i manji mozak – da se okane nas Dinaraca.” Nekoliko godina kasnije Đodan je u Saboru svome supatniku iz vremena Hrvatskog proljeća Vladi Gotovcu kazao da “ima dinaridsku glavu idealnu za nabijanje na kolac”.

Pamti se, nažalost, i Mesićev morbidni vic koji je ispričao nedugo nakon što je 2000. postao predsjednik Republike. Neke je novinare pitao znaju li kakva je sličnost između tada već pokojnog Tuđmana i Slobodana Miloševića koji se tada nalazio u kućnome pritvoru. “Obojica ne mogu iz zemlje”, rekao je.

Izjavom se svrstao nisko

Pamte se i tobože duhovite saborske opaske Vice Vukojevića koji je je HSLS-ovki Đurđi Adlešič ondje doviknuo “Manje pričaj, više rađaj!” te već općepoznati jeftini kalambur u međuvremenu preminulog Ante Kovačevića kada je Vesni Pusić poručio da ju je “Bog stvorio za madraca, a ne za mudraca”.

Kerum: Puljak je ženu s rakom izbacio iz gradskog stana, Opara me podsjeća na ukradene izbore

Do danas se nanizalo još sličnih gnusnih izjava, a Kerum se ovom svojom odmah svrstao visoko (zapravo, nisko) jer ne samo da je dirnuo u nečiju bolest, a ozdravljenje od iste nečovječno ugurao u politički okvir. Apsurdnost ove Kerumove verbalne inkontinencije strši iz činjenice da mu Opara uopće nije suparnik na ovim izborima. On, doduše, jest posljednji na listi HDZ-a za splitsko Gradsko vijeće, ali više da je otamo podrži svojim imenom. Kerum je, pak, kandidat za gradonačelnika i malo je vjerojatno da će se igdje izravno sučeliti s Oparom. Ako nakon ovoga ovaj uopće pristane biti u istoj prostoriji s njime.

Izjava zgražava, ali javnost reagira

Možda bi se Kerumovu iščašenu logiku političke i ljudske dosljednosti (“ako si reka da ćeš umrit – umri”) brzo i zaboravilo da se ubrzo ispričao ili priznao da se, recimo, nije stigao na vrijeme ugristi za jezik. No umjesto toga on ustrajava na rečenome vodeći se sirovom političkom logikom “ne priznaj grešku, ne ispričavaj se” jer “i zao glas je dobar”.

Koliko god negova izjava zgražava, dobro je da javnost reagira nepodijeljenom osudom. No tek će broj glasova koje nakon ovog ispada dobije na izborima reći kakvo je stanje i uma i Keruma.

