Šušnjar opet "spustio" Mađarima i Slovacima: Pogledajte koje im je podatke sada izvadio

'Iako su globalna tržišta u posljednje vrijeme nestabilna, Hrvatska i dalje ima najniže cijene dizela i benzina među zemljama regije. I to nakon izlaska iz državne regulacije cijena derivata, koja je u nekim susjednim zemljama još uvijek na snazi. Uz to, nafta i naftni derivati dolaze iz zapadnih i drugih pouzdanih dobavnih pravaca, što dodatno jača sigurnost opskrbe i stabilnost sustava. To nije slučajnost, već rezultat odgovorne politike koja drži tržište funkcionalnim i štiti standard građana', objavio je Šušnjar na X-u, te priložio tablicu s cijenama benzina i dizela u regiji.