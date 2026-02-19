Šušnjar opet "spustio" Mađarima i Slovacima: Pogledajte koje im je podatke sada izvadio

Prepucavanje mađarskog šefa diplomacije Petera Szijjarta i hrvatskog ministra gospodarstva Ante Šušnjara traje već dva dana
Ministar gospodarstva Ante Šušnjar ponovno se jučer 'ironično' obratio Mađarskoj i Slovačkoj na društvenim mrežama, poručivši da 'jeftina ruska nafta' očito dolazi i s 'višim cijenama na benzinskim pumpama'.
'Iako su globalna tržišta u posljednje vrijeme nestabilna, Hrvatska i dalje ima najniže cijene dizela i benzina među zemljama regije. I to nakon izlaska iz državne regulacije cijena derivata, koja je u nekim susjednim zemljama još uvijek na snazi. Uz to, nafta i naftni derivati dolaze iz zapadnih i drugih pouzdanih dobavnih pravaca, što dodatno jača sigurnost opskrbe i stabilnost sustava. To nije slučajnost, već rezultat odgovorne politike koja drži tržište funkcionalnim i štiti standard građana', objavio je Šušnjar na X-u, te priložio tablicu s cijenama benzina i dizela u regiji.
Cijena benzina i dizela u Hrvatskoj tako je 1,43 eura po litri. U Mađarskoj i Slovačkoj koje su do sada dobivale, kako su rekle, jeftinu rusku naftu, cijene na benzinskim postajama su više. U Mađarskoj je cijena benzina 1,48 eura, a dizela 1,52 eura po litri. U Slovačkoj je cijena benzina 1,49 eura, a dizela 1,45 eura po litri.
'Cijene benzina: očito "jeftina" ruska sirova nafta ima posebnu značajku - višu cijenu na crpkama. Kao što bi rekli u Yes,minister: 'Skuplje je raditi to jeftino'', ponovno je Šušnjar bocnuo Mađare i Slovake, prenosi Tportal.
Podsjetimo, slovački premijer Robert Fico požalio se danas na cijene koje će morati plaćati za transport nafte putem JANAF-a. Fico je izjavio da će i nabavna cijena nafte biti veća zbog većih troškova transporta.
'Problem je što, prvo, nismo testirali puni kapacitet naftovoda JANAF, a drugo, ako trenutno plaćamo tranzitnu taksu od nešto više od jednog eura po toni nafte na 100 kilometara, u slučaju Hrvatske to će biti više od pet eura', rekao je slovački premijer.
