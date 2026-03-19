Šušnjar: Pozivamo poljoprivrednike da kupnju plavog dizela usklade sa stvarnim potrebama

Hina
19. ožu. 2026. 18:24
Goran Stanzl/PIXSELL

Ministarstvo gospodarstva u četvrtak je priopćilo da je u posljednjim danima zabilježena značajna potrošnja plavog dizela, koja u pojedinim segmentima odstupa od uobičajenih sezonskih obrazaca te pozvalo poljoprivrednike na odgovorno i racionalno postupanje.

Analizom podataka o opskrbi maloprodajne mreže u prvoj polovini ožujka 2026. godine, iz Ministarstva ističu da je evidentno da su isporučene količine plavog dizela višestruko veće nego u istom razdoblju 2025. godine, pri čemu u pojedinim županijama rast prelazi 700 posto, a u nekima doseže i više od 900 posto, što istodobno ukazuje i na neosnovano značajno povećanu potražnju.

 "Pozivamo poljoprivrednike da kupnju plavog dizela usklade sa stvarnim potrebama proljetne sjetve. Ne postoji potreba za stvaranjem zaliha, budući da je opskrba stabilna. Nastavak pojačane kupnje iznad realnih potreba može u kratkom roku stvoriti dodatni pritisak na distribucijski sustav. U ovakvim situacijama bitna je i samoodgovornost i solidarnost prema drugima", poručio je ministar Ante Šušnjar.

Iz Ministarstva navode i da Vlada poduzima sve potrebne mjere kako bi se osigurala stabilna i pravodobna opskrba plavim dizelom te zadržala njegova cjenovna dostupnost za poljoprivrednike.

"Pozivamo sve dionike na odgovorno i racionalno postupanje, kako bi se osigurali stabilni uvjeti na tržištu, a time i za provedbu proljetne sjetve", zaključuju u svom priopćenju.

Ante Šušnjar Ministarstvo gospodarstva plavi dizel

