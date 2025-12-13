Tomašević odgovorio na "fake news desne oporbe": Najviše novca ide sportskim udrugama

„To znači da svatko može vidjeti svaku transakciju prema svakoj udruzi građana u Zagrebu i može to pretraživati i vremenski i po udruzi. Iz toga se vidi, suprotno fake newsima koje dolaze od strane desne oporbe u Zagrebu, da najviše novca iz gradskog proračuna dobivaju sportske udruge, a ne druge koje oni navode”, kazao je Tomašević u pauzi izbora koordinatora/ica i članova/ica Vijeća Lokalne grupe Možemo! Zagreb (LGMZG).