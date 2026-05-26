Tomašević: "Provodimo najveću modernizaciju javnog prijevoza u Zagrebu u posljednjih 15 godina"

Novi tramvaji bit će većeg kapaciteta u odnosu na dosadašnje modele TMK 2400. Predviđena duljina vozila je između 28 i 35 metara, uz širinu od 2,2 do 2,3 metra. Svaki tramvaj moći će prevesti najmanje 180 putnika. Svi tramvaji bit će u potpunosti niskopodni, čime će se dodatno unaprijediti pristupačnost javnog prijevoza, osobito za osobe smanjene pokretljivosti, starije sugrađane i roditelje s djecom, naglasili su iz Grada.