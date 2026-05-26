Tomašević o aferi Hipodrom: Od izbijanja afere nisam progovorio ni riječi s Kostanjevićem
Zagrebački gradonačelnik, Tomislav Tomašević održao je konferenciju za novinare na kojoj se osvrnuo i na aktualnu aferu Hipodrom
Na samom početku Tomislav Tomašević predstavio je konferenciju mreže čiji je Zagreb član posljednje dvije godine, prenosi tportal.
"Nama su jako bitni ovakvi susreti kako bi mogli razmijeniti neke lekcije koje smo naučili. Ključna je stvar da radimo projekte koji unaprjeđuju kvalitetu života građana", rekao je Tomašević.
Rekao je da Grad Zagreb prolazi kroz proces modernizacije javnog prijevoza te rekao kako je Zagreb jedan od rijetkih europskih gradova u kojima voze tramvaji koji su u tom gradu i provedeni.
Naveo je cijeli niz projekata kojima se poboljšava prometna infrastruktura u gradu - od gradnje dodatnih kilometara pruge, biciklističkih staza do bolje povezanosti između autobusnog, tramvajskog, željezničkog i biciklističkog prometa.
Podsjetimo, Zagreb je danas najavio nabavku dodatnih 20 niskopodnih tramvaja čija je vrijednost procijenjena na 75 milijuna eura.
Afera Hipodrom
Tomašević je rekao kako je bitno podsjetiti, za one koji su zaboravili, kako je Kosta Kostanjević bio zaposlen u Ustanovi prije nego je on postao gradonačelnik, a upoznao ga je kad je stupio na tu poziciju. Dodao je kako od izbijanja afere nije progovorio s Kostanjevićem ni riječi.
"Nije bio niti jest član Možemo! Nije izabran od strane mene nego o strane upravnog vijeća ustanove kad je izabran. Ne bježim od činjenice, da sam govorio, da nisam vidio ništa iz čega bi proizlazilo da je on kriv", rekao je Tomašević.
"Uvijek sam podržavao da sve istraži i da se novac vrati gradu, a to se i događa jer će se 450 tisuća eura vratiti ustanovi", naglasio je Tomašević.
Dodao je kako je ovo najozbiljniji izraz korupcije, ali odgovorio na prozivke HDZ-a rekavši kako je HDZ zadnja politička stranka koja može dijeliti lekcije o korupciji s obzirom na niz slučajeva visokopozicioniranih članova stranke protiv kojih se vode slučajevi.
Prokomentirao je i prozivku odvjetnika Ante Nobila, koji je rekao da je ovom aferom Možemo 'izgubila političku nevinost', rekao je kako je riječ o "čovjeku kojem je ova gradska vlasti zaustavila štetan projekt gradnje i zbog čega je on izgubio veliki novac te se zatim pokazalo i da je za osnivanje njegove stranke u vrijeme izbora falsificirana čitava dokumentacija".
Podsjetimo, bivši ravnatelj Ustanove za upravljanje sportskim objektima, Kosta Kostanjević, priznao je krivnju za izvlačenje novca u aferi Hipodrom.
Ostavka Blaževića
Gradonačelnik je obavijestio javnost kako je voditelj Vodovoda i odvodnje, Marko Blažević podnio ostavku Upravi Zagrebačkoh hodinga jer je predmet izvida oko javnih nabava koje su povezane s tom tvrtkom. Rekao je kako je podnio ostavku kako ne bi bio teret firmi koja sada ulazi u ogroman projekt vrijedan 500 milijuna eura.
"U Holdingu imamo 18 direktora koji su svi birani na natječaju i Blažević također nije član niti jedne stranke", rekao je Tomašević.
Turudić zatražio ispriku?
Na novinarsko pitanje kako komentira da je Ivan Turudić rekao da očekuje ispriku nakon nagodbe u slučaju Hipodrom, Tomašević je pitao da li je Turudić izrijekom spomenuo Možemo.
"Ne znam na koga je mislio, jer nije spomenuo stranku Možemo", rekao je Tomašević te dodao kako Turudić nije specificirao Možemo, nego je rekao "određeni akteri".
"Mislim da bi se određeni akteri trebali ispričati što sam ja, tjedan dana prije izbora bio ispitivan kao svjedok u slučaju Hipodroma, a da je optužnica podignuta šest mjeseci nakon toga", rekao je Tomašević i nastavio: "Koji političar u Hrvatskoj je ikad bio ispitivan od strane glavnog državnog odvjetnika tjedan dana prije izbora na kojima se kandidirao? Kad mi to odgovorite možemo pričati dalje", poručio je zagrebački gradonačelnik.
