Trump i Putin opet su u vezi. Analitičarka: “Proteklih dana svijet se okrenuo naglavačke, a najbolje su prošli Rusi”

Podijeli :

Brendan Smialowski / AFP/ilustracija

Događaji u svijetu odvijaju se filmskom brzinom otkako je novi američki predsjednik Donald Trump preuzeo dužnost. A što se tiče Europe, čini se da ne idu k filmskom happy endu.

Donald Trump i njegova administracija posve su, onako kako su u predizbornoj kampanji i najavljivali, preuzeli inicijativu za brzim postizanjem primirja, ako ne i mira u Ukrajini, počevši izravne pregovore s Rusijom. Pritom su, barem zasad, iz tih aktivnosti izgurali Europsku uniju, ali i samu Ukrajinu o čijoj se sudbini i teritoriju odlučuje.

Sedam ključnih izjava koje treba zapamtiti nakon minhenske sigurnosne konferencije

Proteklog vikenda na Konferenciji o sigurnosti u Münchenu, američki je potpredsjednik JD Vance europskim liderima očitao bukvicu poručujući da im “Rusija nije najveća prijetnja, nego Kina” i da su zanemarli neke temljne vrijednosti koje bi trebali dijeliti s Amerikom. Potom je, reagirajući na dolazak “novog šerifa u grad” (kako je Vance sam opisao svoj nastup, odnosno dolazak nove Trumpove administracije) francuski predsjednik Emmanuel Macron u Parizu organizirao hitan sastanak čelnika (samo) nekoliko europskih država da se razmotre novi obrambeni i sigurnosni izazovi za Europu. Da bi, na koncu, uslijedio sastanak u Rijadu u Saudijskoj Arabiji gdje su o Ukrajini počeli pregovarati SAD i Rusija, a bez same Ukrajine i Europske unije.

Pitanja bez odgovora i račun bez krčmara

Novinarka i vanjskopolitička analitičarka Mirjana Rakić kaže kako Europa i Ukrajina nisu samo bile gurnute sa strane, nego su i ostzavljene u šoku.

“Nitko od europskih čelnika nije očekivao onakav istup drugog čovjeka SAD-a. Vance je tamo upro prstom u njih i rekao im da se pogledaju i zapitaju što su napravili, u kom pravcu idu i koje to demokratske slobode brane. Tamo u Münchenu nit’ je bilo govora o svjetskoj sigurnosti nit’ o ratu koji se vodi na europskom kontinentu. Svi su bili zaprepašteni. Europskoj uniji kao da je netko izmaknuo tepih ispod nogu”, kaže.

Bloomberg: Trump želi postići mir u Ukrajini do Uskrsa

Ona smatra da je sada svima postalo jasno kako je Europska unija zajednica za mirndopska vremena.

“To je jedan okoštali sustav koji se ne može tako brzo preokrenuti. Čak i na onaj na ‘halo’ sazvani sastanak u Parizu nisu bili pozvani svi iz EU. Tek tada se tamo počelo raspravljati o tome da treba povećati budžet za obranu. Ali, koliko i kako? Pa sve su zemlje već prezadužene. Da bi povećavale sredstva za obranu, one moraju oduzimati od nečega unutar vlastitih granica. A što se tiče tih europskih mirovnih snaga o kojima se tamo raspravljalo, ne zna se ni tko bi njima zapovijedao, ni tko bi ih štitio, ni hoće li Amerkanci sudjelovati u svemu tome. Imamo masu neodogovrenih pitanja. To je račun bez krčmara”, smatra Rakić.

“Trumpu nije trebalo stotinu dana, nego jedan”

Ona kaže da se već u prvom Trumpovom mandatu dalo naslutit sve ovo što je sada šokiralo tromi, birokratizirani sustav EU-a.

“Njemu (Trumpu) nije trebalo stotinu dana, koliko se inače daje onima koji stupe na dužnost. On je već prvoga dana krenuo s onim što je obećao, a tako je i nastavio. Njemu odgovara da SAD diktira drugima kako će se ponašati. Osnova njegovog odnosa prema drugima su moć i ekonomska snaga”, ističe Rakić.

Trumpov plan, dodaje, nije primiriti Rusiju, nego je pridobiti pod svoje okrilje kako bi lakše nastupao protiv Kine.

Je li Ukrajina isključena iz pregovora? Oglasio se Putin: “Mi nikome ništa ne namećemo”

“Znate kako se kaže, naprijatelj u nekom trenutku može postati prijatelj ako je manji od onog najvećeg neprijatelja. A najveći neprijatelj mu je Kina. Prema tome, ako Trump u pregovorima uspije pridobiti Rusiju u svoju interesnu sferu, već je napravio jako puno. Kao što se govori o mineralnim bogatstvima Ukrajine, isto tako je bogat i Sibir pa Donald Trump i u tome ima svoju računicu. U kranjoj liniji, Mendeljejeva tablica je nastala u Rusiji, u Sibiru, a ne u Sjevernoj Americi.”

“Rusija je probila diplomatsku blokadu”

Rakić napominje da je Rusija trenutno najveći dobitnik ovog preslagivanja odnosa snaga.

“Gledajući sa strane ovo što se događalo u Rijadu, Rusija je dobila apsolutno najveći poen. Rusija je probila diplomatsku blokadu, i to s SAD-om. Oni sada sjede za stolom i pregovaraju, prije svega o međusobnim odnosima, a to među ostalim znači i ukidanje sankcija. S američke strane stiže, pak, da treba pričekati s ulaskom Ukrajine u NATO i da to neće biti u dogledno vrijeme. A to dogledno vrijeme može biti i iduće stoljeće”, kaže Rakić.

Analitičar o razgovoru Trumpa i Putina: “Oni će pregovarati, a Ukrajina će samo biti obaviještena o ishodu”

Osim što se odjednom našla za pregovaračkim stolom sama s SAD-om, Rusija zasad profitira i od podjele između SAD-a i EU-a.

“U jednu ruku Trump je jezivo točan kad Europljane pita što su radili proteklih deset godina, od 2014. kada je anektiran Krim ili u zadnje tri godine; gdje su europski mirovni planovi i inicijative i je li netko vodio brigu provode li se mirovni sporazumi Minsk-1 i Minsk-2”, kaže.

“Tko je osoba u EU koju se sluša? Ja ju ne znam”

Iz američke perspektive opet se pokazuje točnom ona Kissingerova opaska iz vremena Hladnog rata kada je pitao koga treba nazvati da bi se dobilo Europu.

“Da, to je točno. S kim pregovarate ako je s druge strane 27 zemalja? I koliko su sve one važne kada su za stolom? Ako EU sada i pošalje nekog svog izaslanika u Ukrajinu, pitanje je tko bi to bio i bi li imao tu snagu spram Amerikanaca da se njegova riječ sluša. Koja je to ličnost unutar EU-a? Ja takvu ne znam”, dometnula je Rakić.

Ruski mediji likuju nakon razgovora u Rijadu: “Europa je u stanju šoka i užasa”

Ponovila je da je EU prije svega mirnodopska organizacija u kojoj se štite ekonomski interesi te ideje međunarodnog prava i ljudskih prava.

“Ali svijet se okrenuo naglavačke unatrag desetak dana i sad svatko traži svoje mjesto. A Rusi su bili jako uspješni u tome da se Europa odvoji od SAD-a i da se njih diplomatski izvuče iz sjene”, kazala je.

Rakić je na kraju ustvrdila da će u idućem razdoblju dobro se razvijati stvari na liniji Trump-Putin, dok će s ostalima biti kako bude.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.