Umro istaknuti hrvatski pravnik, akademik Jakša Barbić

Jakša Barbić (Zagreb, 1936). diplomirao je 1960. na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Radio je na Kotarskom sudu u Jastrebarskom, Okružnom sudu u Zagrebu i Višem privrednom sudu Hrvatske u Zagrebu kao sudski pripravnik, potom. Nakon položenog sudskog ispita 1963. radio je na Općinskom sudu I. u Zagrebu i na Višem privrednom sudu Hrvatske.