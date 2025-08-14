FOTO / Putin će biti prvi ruski predsjednik u divovskoj bazi na Aljaski: Trump je nije izabrao slučajno

Baza objedinjuje zrakoplovnu bazu Elmendorf američkog ratnog zrakoplovstva i Fort Richardson američke kopnene vojske. To je najveća vojna baza na Aljasci i dom je za više od 32.000 ljudi - oko deset posto stanovništva Anchoragea. Područje ima i poseban značaj za Rusiju, SAD su prije 158 godina kupile Aljasku od Ruskog Carstva.