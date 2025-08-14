Elmendorf-Richardson
FOTO / Putin će biti prvi ruski predsjednik u divovskoj bazi na Aljaski: Trump je nije izabrao slučajno
Donald Trump i Vladimir Putin sastat će se 15. kolovoza u udaljenoj zajedničkoj vojnoj bazi Elmendorf-Richardson, američkoj vojnoj instalaciji u Anchorageu na Aljasci.
Baza objedinjuje zrakoplovnu bazu Elmendorf američkog ratnog zrakoplovstva i Fort Richardson američke kopnene vojske. To je najveća vojna baza na Aljasci i dom je za više od 32.000 ljudi - oko deset posto stanovništva Anchoragea. Područje ima i poseban značaj za Rusiju, SAD su prije 158 godina kupile Aljasku od Ruskog Carstva.
Štoviše, otočić Little Diomede na Aljasci udaljen je manje od 4,5 kilometra od ruskog otoka Big Diomede u Beringovom tjesnacu, što pokazuje koliko su dvije zemlje geografski blizu.
"Čini se sasvim logičnim da naša delegacija jednostavno preleti preko Beringovog tjesnaca te da se tako važan i iščekivan summit čelnika dviju zemalja održi upravo na Aljasci", izjavio je za Sky News Jurij Ušakov, savjetnik Vladimira Putina za vanjske poslove.
Održavanje razgovora ondje stavlja fokus na područje u kojem su ulozi vezani uz globalnu energetiku i teritorijalna pitanja visoki, a američki predsjednik uživa u spektaklu. Oštra i divlja priroda Aljaske uklapa se u njegovu sklonost teatralnosti.
Ipak, Trumpova administracija pokušava zadržati realna očekivanja od mogućeg mirovnog sporazuma. U utorak je glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt sastanak opisala kao vježbu slušanja kako bi se postiglo bolje razumijevanje situacije.
Tijekom Hladnog rata, prema podacima Kongresne knjižnice, baza se smatrala posebno važnom za obranu SAD-a od tadašnjeg Sovjetskog Saveza. Unatoč toj blizini, Putin će biti prvi ruski predsjednik koji će posjetiti Anchorage.
Neki su kritizirali odluku američkog predsjednika da se pregovori o sukobu Rusije i Ukrajine održe na Aljasci.
"Lako je zamisliti Putina kako tijekom sastanaka s Trumpom iznosi argument "Pa pogledajte, teritoriji mogu mijenjati vlasnika. Mi smo vama dali Aljasku. Zašto Ukrajina nama ne bi dala dio svog teritorija", rekao je Nigel Gould-Davies, bivši britanski veleposlanik u Bjelorusiji.
Iako će ovo biti Trumpov prvi posjet Aljasci otkako je započeo svoj drugi mandat, tijekom prvog mandata više je puta posjetio Elmendorf-Richardson.
Joe Biden i Barack Obama također su posjetili ovu bazu; 2015. godine Obama je postao prvi američki predsjednik koji je zakoračio sjeverno od Arktičkog kruga tijekom svog putovanja.
Elmendorf-Richardson domaćin je zrakoplova poput F-22 Raptora – borbenog aviona za koji Ratno zrakoplovstvo tvrdi da nema premca među bilo kojim poznatim ili planiranim borbenim avionima.
Američko ministarstvo obrane opisuje to područje kao mjesto sa slikovitim, veličanstvenim, snijegom prekrivenim planinama, jezerima, rijekama, ledenjacima i obiljem divljih životinja.
Također savjetuju posjetiteljima koji planiraju doći do baze automobilom da sa sobom ponesu setove za hitne situacije, hranu, deke i dodatno gorivo, budući da je lokacija izuzetno udaljena.
