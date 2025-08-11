Umrla je Gabi Novak

Hrvatska glazbena diva Gabi Novak preminula je u 90. godini, potvrdila je u ponedjeljak Hrvatska glazbena unija.
Gabrijela Novak Dedić rođena je 8. srpnja 1936. u Berlinu, a djetinjstvo je provela u Berlinu i na Hvaru. U Zagrebu je završila Školu za primijenjenu umjetnost te je u karijeri započela kao crtačica u Studiju za crtani film Zagreb filma, gdje je sudjelovala u vokalnim izvedbama animiranih filmova.
Pjevačku karijeru počela je 1958. u Ljubljani nastupom s revijalnim orkestrom Bojana Adamiča, nakon čega je postala jedno od najprepoznatljivijih imena tadašnje jugoslavenske glazbene scene. Redovito je nastupala na velikim festivalima zabavne glazbe, poput Zagrebačkog festivala, Melodija Jadrana i Beogradskog proleća, gradeći opus prožet jazzom, swingom, francuskom šansonom i popom.
Među njezinim najpoznatijim pjesmama su "Ljubav ili šala", "Oči", "Zbogom", "Pamtim samo sretne dane", "Što je ljubav", "Za mene je sreća", "Nada" i "Hrabri ljudi".
Niz antologijskih pjesama ostvarila je sa suprugom, pokojnim kantautorom Arsenom Dedićem, s kojim je surađivala od početka 60-ih godina. Nastupala je i sa sinom, jazz glazbenikom Matijom Dedićem, koji je preminuo u lipnju ove godine.
Tijekom karijere objavila je niz albuma, surađivala s vodećim jazz-glazbenicima te dobila brojna priznanja, među kojima i nagradu Porin za životno djelo 2006. godine.
Gabi Novak ostat će zapamćena po profinjenom vokalnom izričaju, sugestivnim interpretacijama i trajnom utjecaju na hrvatsku glazbenu scenu.
