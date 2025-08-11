Umrla je Gabi Novak

Gabrijela Novak Dedić rođena je 8. srpnja 1936. u Berlinu, a djetinjstvo je provela u Berlinu i na Hvaru. U Zagrebu je završila Školu za primijenjenu umjetnost te je u karijeri započela kao crtačica u Studiju za crtani film Zagreb filma, gdje je sudjelovala u vokalnim izvedbama animiranih filmova.