Danka Derifaj za N1 o optužnici zbog Thompsona: Iznenađena sam da se državni odvjetnik bavi progonom novinara

"Nisam mogla narušavati nepovredivost njegova doma kad tuđi krov nije njegova imovina. U optužnici se nigdje ne spominje da sam radila svoj posao, izjednačena sam kao obični građanin. Ali, očito se stvorila atmosfera progona u društvu jer ne mogu se sjetiti da je državni odvjetnik ikad radio išta slično. Iznenađena sam da se državni odvjetnik bavi progonom novinara, ne i Thompsonom ili njegovim odvjetnicima. Druga stvar da me on osobno tužio", kazala nam je Derifaj i naglasila da se već konzultirala sa svojim odvjetničkim timom te da će se svakako boriti pravnim putem.