Piše se kraj toplinskog vala, evo gdje su mogući snažni pljuskovi s grmljavinom

Sunčano je počeo četvrtak diljem Hrvatske, iako ima naoblake na dijelu obale i dalmatinskim otocima. U nastavku dana, poslijepodne, u unutrašnjosti Dalmacije lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom, mjestimice mogu biti i izraženiji. U većini krajeva zadržavat će se suho, vruće i vrlo vruće, s temperaturama i do 40.

Počinje toplinski val i u središnjim i istočnim kopnenim predjelima.

Petak će također biti u znaku sunčanog, vrućeg i vrlo vrućeg vremena, s tim da lokalno u Dalmaciji i u Gorskoj Hrvatskoj može biti pljuskova i grmljavine.

I tijekom subote može biti lokalnih nestabilnosti, najizglednije u unutrašnjosti Dalmacije. U većem dijelu zemlje prvi dio vikenda ipak će biti u znaku sunčanog, vrućeg i vrlo vrućeg vremena.

Nedjelja će donijeti kraj toplinskog vala za veći dio unutrašnjosti, gdje će česta biti pojava kiše i pljuskova, stoga će se temperature malo sniziti.