Oglas

Vremenska prognoza

Piše se kraj toplinskog vala, evo gdje su mogući snažni pljuskovi s grmljavinom

author
Tea Blažević
|
14. kol. 2025. 07:18
28.07.2024., Zagreb - Promjena vremena u vecernjim satima, kisa i vjetar. Photo: Matija Habljak/PIXSELL
Matija Habljak/PIXSELL

Sunčano je počeo četvrtak diljem Hrvatske, iako ima naoblake na dijelu obale i dalmatinskim otocima. U nastavku dana, poslijepodne, u unutrašnjosti Dalmacije lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom, mjestimice mogu biti i izraženiji. U većini krajeva zadržavat će se suho, vruće i vrlo vruće, s temperaturama i do 40.

Oglas

Počinje toplinski val i u središnjim i istočnim kopnenim predjelima.

Petak će također biti u znaku sunčanog, vrućeg i vrlo vrućeg vremena, s tim da lokalno u Dalmaciji i u Gorskoj Hrvatskoj može biti pljuskova i grmljavine.

I tijekom subote može biti lokalnih nestabilnosti, najizglednije u unutrašnjosti Dalmacije. U većem dijelu zemlje prvi dio vikenda ipak će biti u znaku sunčanog, vrućeg i vrlo vrućeg vremena.

Nedjelja će donijeti kraj toplinskog vala za veći dio unutrašnjosti, gdje će česta biti pojava kiše i pljuskova, stoga će se temperature malo sniziti.

Teme
grmljavina kiša toplinski val vremenska prognoza vrijeme

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ