USKOK i PNUSKOK u novoj akciji: U tijeku uhićenja u Zagrebu i Istri, procurilo prvo ime

Kriminalističko istraživanje provodi se zbog sumnje u počinjenje koruptivnih kaznenih djela
Policijski službenici Policijskog nacionalnog ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (služba Zagreb) u koordinaciji s Uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta provode kriminalističko istraživanje nad nekoliko osoba zbog sumnje u počinjenje koruptivnih kaznenih djela.
Tijekom jutra uhićeno je nekoliko osoba te je u tijeku provođenje hitnih dokaznih radnji na području Policijske uprave zagrebačke i istarske.
Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja policijski službenici će osumnjičene osobe predati pritivorskom nadzorniku dok će Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta podnijeti kaznenu prijavu.
Uhićenja su vezana uz izvlaženje novca iz Hrvatskog skijaškog saveza, a glavna meta je Vedran Pavlek, neslužbeno doznaje Jutarnji list.
