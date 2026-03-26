USKOK i PNUSKOK u novoj akciji: U tijeku uhićenja u Zagrebu i Istri, procurilo prvo ime

N1 Info
26. ožu. 2026. 08:03
08:18
Kriminalističko istraživanje provodi se zbog sumnje u počinjenje koruptivnih kaznenih djela

Policijski službenici Policijskog nacionalnog ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (služba Zagreb) u koordinaciji s Uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta provode kriminalističko istraživanje nad nekoliko osoba zbog sumnje u počinjenje koruptivnih kaznenih djela.

Tijekom jutra uhićeno je nekoliko osoba te je u tijeku provođenje hitnih dokaznih radnji na području Policijske uprave zagrebačke i istarske.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja policijski službenici će osumnjičene osobe predati pritivorskom nadzorniku dok će Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta podnijeti kaznenu prijavu.

Uhićenja su vezana uz izvlaženje novca iz Hrvatskog skijaškog saveza, a glavna meta je Vedran Pavlek, neslužbeno doznaje Jutarnji list

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

