Predsjednik HDZ-a i Vlade Andrej Plenković nakon Predsjedništva stranke dao je izjavu za medije.

“Izvijestio sam kolege o nizu međunarodnih aktivnosti. Praktički smo sada 15-16 sati od konačne odluke na vijeću ministara unutarnjih poslova o članstvu Hrvatske u Schengenskom prostoru. Ogromno, veliko političko postignuće, potpuna sloboda kretanja. S 1. siječnja sada je više nego izvjesno da će Hrvatska 1. siječnja biti u Schengenu”, rekao je.

Istaknuo je i Zakon o besplatnom obroku za sve osnovnoškolaca. “Želimo da nijedno dijete u osnovnim školama u Hrvatskoj više ne bude gladno”, rekao je.

Kazao je da su u stranci zadovoljni rejtingom HDZ-a.

Komentirajući pad MiG-a rekao je da nema nikakve dodatne informacije osim onoga što je priopćio MORH.

Vladajući razgovaraju s oporbom oko pomoći ukrajinskim vojnicima.

“Razgovore vodi šef našeg Kluba, gospodin Bačić. Ono o čemu se razgovara su neke ideje o tome koji oblici angažmana bi mogli biti u toj odluci, a koje sugeriraju neke druge parlamentarne stranke. Ali još jednom bi podcrtao ono što je ključno – prvo, ustavni temelj, zakonski temelj, nesporan, jasan, u cijelosti na tragu višegodišnje prakse različitih Vlada, predsjednika… Sve je to isto kao i do sada. Odlučivanje u Saboru dvotrećinskom većinom, participacija Hrvatske u misiji u kojoj sudjeluju brojne članice EU-a u tri vida – zapovjedna struktura, slanje naših instruktora u Poljsku ili Njemačku i primanje stotinjak ukrajinskih vojnika i njihova obuka je svojevrsni minimum koji nije nekakav katalog djelovanja koji je smislio netko unutar HDZ-a, nego su to osmislili hrvatski vojnici. To je prijedlog Glavnog stožera OSRH – ‘mi mislimo da bi to bilo primjereno ponuditi u toj misiji’. To je u biti sve. Politički gledano, da zemlja poput Hrvatske koja je prije samo 30 godina bila žrtva velikosrpske agresije, koja ima ugrađeni refleks solidarnosti sa situacijom u kojoj je Ukrajina žrtva brutalne ruske agresije puno većeg razmjera, milijuni izbjeglica… Da ovdje postoje politički akteri koji za ovakvu misiju, to nije odlazak u Ukrajinu, imaju ovoliko rezervi. To je bit ove priče. Otkud rezerve, kojom logikom, kojim argumentima, gdje je ta politička odgovornost. To je stvar krupne političke odgovornosti, ja ih pozivam da dobro promisle, imaju čistu situaciju”, rekao je Plenković.

Rekao je da nije imao i nema namjeru ponovno o tome razgovarati s predsjednikom Zoranom Milanovićem.

“Mi ne pitamo nikog ništa dva puta”, rekao je Plenković dodajući da je njihova politika jasna i konzistentna i da se neće mijenajti.

