Oglas

James II, Altura i Velora

Tri tankera napadnuta dronovima u Crnom moru

author
Hina
|
28. svi. 2026. 10:13
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
tanker
AFP

U blizini sjeverne obale Turske u Crnom moru prijavljeni su napadi dronovima na tri tankera, priopćila je turska pomorska agencija Tribeca.

Oglas

Tanker James II, koji je plovio pod zastavom Palaua i u blastu, nalazio se oko 80 kilometara sjeverno od područja Turkelija u Crnom moru kada se dogodio incident, priopćila je agencija.

Tankeri Altura i Velora, koji su plovili pod zastavom Sijera Leonea, navodno su napadnuti u obližnjem području tijekom operacije premještanja tereta s jednog broda na drugi, navela je Tribeca.

Obalni sigurnosni brodovi poslani su na mjesto događaja u pomoć. Svi članovi posade u tankerima su, prema dostupnim informacijama, u dobrom stanju, priopćila je agencija.

Luke i tankeri česta su meta napada Moskve i Kijeva od početka ruske invazije na Ukrajinu prije više od četiri godine. Nijedna zemlja nije odmah preuzela odgovornost za novi napad.

Tursko ministarstvo prometa nije bilo odmah dostupno za komentar o incidentima koji su se dogodili tijekom muslimanskog blagdana Kurban-bajrama.

Teme
crno more napadi na tankere pomorski incidenti pomorski promet rusko-ukrajinski rat

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ