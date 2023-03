Vanjskopolitički analitičar o Macronu: Jedno pitanje “diže obrve”

Podijeli :

Ludovic MARIN / AFP

Vanjskopolitički analitičar Denis Avdagić, gostujući u Novom Danu, komentirao je prosvjede u Francuskoj i položaj Emmanuela Macrona, kao i rat na istoku Europe i njegove posljedice na odnose moći svjetskih sila.

Govoreći o Macronu i prosvjedima protiv mirovinske reforme u Francuskoj, Avdagić kaže: “Njegov položaj je neupitan. Francuska ima predsjednički sustav. On je tu do 2027. i nitko mu ne može ništa. Ovo je jedna stvar koja je de facto nužna. Situacija je jednostavno takva kakva je. Mislim da je ovo najidealnija prilika da on ojača stranku koju on i drži, koja zapravo postoji zbog Macrona. On sada mora odabrati nasljednika. Došao je trenutak da oni ozbiljno odluče tko će ga nasljediti jer on više ne može biti predsjednički kandidat. Kad razmislimo što je u Francuskoj alternativa, onda vidimo koliko je to pitanje nešto što blago rečeno – diže obrve”.

Ističe da bi se pitanje mirovinske reforme trebalo podići na platformu koja je nadnacionalna: “Ne nalazimo nikako taj modus da bi se doista ljudi istinski uključili”.

Govorio je i o ruskoj invaziji na Ukrajinu: “Možemo reći vrlo otvoreno da je Kina na ovaj ili onaj način na strani Rusije. To je ono što izaziva zabrinutost Zapada. Sada se već priča o mogućnost da li bi Kina mogla biti ta koja će značajno pomoći Rusiji u nastavku rata. Ovo sve skupa nosi posljedice za čitav svijet. Malo je onih koji profitiraju – Kina je među takvima”. Ipak, analitičar naglašava da su Kina i Zapad međuovisni kad je riječ o ekonomiji što bi moglo utjecati na smirivanje situacije.

“Ovaj rat, ruska grozna avantura u Ukrajini koja nije imala nikakvog povoda i to se danas kristalno jasno vidi, je strahovito oslabila Rusiju. Mi smo imali jednu globalnu supersilu i dvije koje su bile stupanj ispod i nisu bile u egalu SAD-u. U ovom trenutku vidimo kako je Rusija otišla još stupanj ispod. Kini to savršeno odgovara. Vi više ne idete u Moskvu tražiti soluciju za mir, već u Peking”, kaže Avdagić.

Na pitanje o tome koliko je rat u Ukrajini ojačao Europu, Avdagić odgovara: “I dalje ginu ljudi. U Bahmutu tisuće umiru dnevno. Europa je stabilna. Tko god pokušava dizati paniku, ne želi dobro Europi. Plina je bilo. Čiste spekulacije su dovele do ograničavanja cijena. Ali, Europa kao takva ima puno suštinskih problema – izmiještanje proizvodnje, i to što demografske mjere su takve da nemate više koga da radi. Ovo su sad brzinske mjere. Europa nije previše ulagala u obranu” – možda bi trebalo krenuti u veća ulaganja, smatra Avdagić.

