Velika akcija USKOK-a: Uhićenja diljem Hrvatske zbog muljaža s bankovnim kreditima

Uhićenja i hitne dokazne radnje, po nalogu USKOK-a, provode Policijske uprave zagrebačka, karlovačka, sisačko-moslavačka, krapinsko-zagorska, virovitičko-podravska, vukovarsko-srijemska, brodsko-posavska te zadarska.
USKOK javlja da se navedene radnje provode na području Zagreba, Zagrebačke, Karlovačke, Sisačko-moslavačke, Krapinsko-zagorske, Virovitičko-podravske, Vukovarsko-srijemske, Brodsko-posavske te Zadarske županije u odnosu na veći broj osoba za koje se osnovano sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela i gospodarska kaznena djela u sastavu zločinačkog udruženja.
USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost.
Muljaža s kreditima
Kako neslužbeno doznaje Index, riječ je o malverzacijama s bankovnim kreditima koji su odobravani građanima iako za njih nisu bili kreditno sposobni. Istražitelji sumnjaju da su bankari kredite odobravali u zamjenu za mito.
