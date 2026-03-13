VIDEO / Planinar pao s planine, "zaradio" samo jednu ozljedu

Jedan je planinar doživio težak pad na najvišoj poljskoj planini, no nekako je prošao bez ozbiljnijih ozljeda. Dramatičan trenutak zabilježila je kamera pričvršćena na kacigi njegova suputnika koji je snimao uspon.
Nesreća se dogodila na planini Rysy, strmoj i stjenovitoj planini visokoj oko 2500 metara. Vrh, prekriven snijegom, nalazi se u istočnom dijelu planinskog masiva Tatra, na granici između Poljske i Slovačke, piše Daily Mail.
Tatre su popularno odredište za skijanje i planinarenje među turistima koji žele vidjeti snijeg u europskom krajoliku, ali s povoljnijom cijenom nego u Švicarskoj ili Italiji.
@thisisslovakia_ ⚠️ Nehoda na ceste z Rysov Táto nehoda sa stala 7. marca na ceste z Rysov. Počasie bolo veľmi dobré. Svietilo slnko, takmer nefúkal vietor a snehové podmienky boli stabilné. Počas zostupu jeden muž zle stúpil na strmom svahu. Stratil rovnováhu, vypadol mu čakan a začal sa veľkou rýchlosťou šmýkať dolu svahom. Nedokázal sa sám zastaviť, čo bolo veľmi nebezpečné. Po chvíli k nemu prišli ostatní ľudia. Našťastie neutrpel vážne zranenia. Sťažoval sa iba na bolesť malíčka na ruke. Jeho kamarát, ktorý bol lekár, ho na mieste skontroloval. Nakoniec bol schopný pokračovať v zostupe z hory po vlastných silách. Aj keď nehoda vyzerala veľmi nebezpečne, skončila bez vážnych následkov. 🇬🇧 Accident on the Way Down from Rysy This accident happened on March 7 on the way down from Rysy. The weather was very good. The sun was shining, there was almost no wind, and the snow conditions were stable. During the descent, a man stepped badly on the steep slope. He lost his balance, dropped his ice axe, and started sliding down the slope at high speed. He was not able to stop himself, which made the situation very dangerous. After a short time, other people reached him. Fortunately, he was not seriously injured. He only complained about pain in his little finger. His friend, who was a doctor, checked him on the spot. In the end, he was able to continue the descent from the mountain on his own. Even though the accident looked very dangerous, it ended without serious consequences. Video: Leszek Piszczyk #ThisIsSlovakia #ThisIsPoland #tatry #accident #warning ♬ original sound - thisisslovakia
Prema pisanju lokalnih medija, planinar je tijekom uspona prošle subote napravio pogrešan korak na stazi koja vodi s vrha Rysyja. Iako su vremenski uvjeti bili dobri, uz slab vjetar i stabilno vrijeme, izgubio je ravnotežu i počeo nekontrolirano padati niz strmu padinu.
Tijekom pada nekoliko se puta prevrnuo niz planinu, a ljudi koji su se nalazili u blizini mogli su samo šokirano promatrati. Nakon što se planinar zaustavio, ljudi su odmah potrčali prema njemu i, u strahu od najgoreg, počeli dozivati pomoć.
Jedina ozljeda na koju se požalio bila je - bol u malom prstu. Njegov prijatelj, koji je po struci liječnik, odmah ga je pregledao i utvrdio da nema ozbiljnijih ozljeda. Nakon toga su zajedno uspjeli nastaviti silazak s planine, piše Daily Mail.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
