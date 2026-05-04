Društvenim mrežama kruži snimka incidenta iz Istre, na kojem se vidi skupina od osmorice mladića na balkonu hotelske sobe, dok jedan od njih vidno maše i ističe zastavu Republike Srpske.
U pozadini se iz zvučnika čuje pjesma "A oj moja kuća na Grmeč" kontroverznog pjevača Baje Malog Knindže.
Istarska policija brzo je reagirala na incident koji se na Praznik rada dogodio u Funtani. Zbog narušavanja javnog reda i mira 23-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine protjeran je iz Hrvatske.
Kako je izvijestila policija, postupajući po primljenoj dojavi, 1. svibnja u jutarnjim satima, službenici su utvrdili da je 23-godišnjak na vidljivom mjestu istaknuo zastavu Republike Srpske, što je izazvalo uznemirenost građana.
Zastava je privremeno oduzeta, a protiv mladića je poduzeta prekršajna mjera zbog remećenja javnog reda i mira.
Također mu je naloženo protjerivanje iz Republike Hrvatske, uz zabranu ulaska i boravka u Europskom gospodarskom prostoru u trajanju od šest mjeseci.
