Oglas

POLICIJA BRZO REAGIRALA

VIDEO / Pojavila se snimka iz Istre: Mladić mahao zastavom RS-a, protjeran je

author
N1 Info
|
04. svi. 2026. 20:21
zastavaRS
Screenshot/X

Društvenim mrežama kruži snimka incidenta iz Istre, na kojem se vidi skupina od osmorice mladića na balkonu hotelske sobe, dok jedan od njih vidno maše i ističe zastavu Republike Srpske.

Oglas

U pozadini se iz zvučnika čuje pjesma "A oj moja kuća na Grmeč" kontroverznog pjevača Baje Malog Knindže.

Istarska policija brzo je reagirala na incident koji se na Praznik rada dogodio u Funtani. Zbog narušavanja javnog reda i mira 23-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine protjeran je iz Hrvatske.

Kako je izvijestila policija, postupajući po primljenoj dojavi, 1. svibnja u jutarnjim satima, službenici su utvrdili da je 23-godišnjak na vidljivom mjestu istaknuo zastavu Republike Srpske, što je izazvalo uznemirenost građana.

Zastava je privremeno oduzeta, a protiv mladića je poduzeta prekršajna mjera zbog remećenja javnog reda i mira.

Također mu je naloženo protjerivanje iz Republike Hrvatske, uz zabranu ulaska i boravka u Europskom gospodarskom prostoru u trajanju od šest mjeseci.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
istra protjerivanje zastava zastava republike srpske

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ