Petarde su zabranjene, ali i dalje se puca, policija: “Ova vrsta ima snagu ručne bombe!”

Voditelj Protueksplozijske službe Ravnateljstva policije, Tomislav Vukoja, rekao je kako se petarde čiji se pucnjevi mogu čuti u Zagrebu zapravo ilegalna pirotehnika koja se prodaje na crnom tržištu. Osim toga, navodi i kako se proizvode i sve snažnije petarde zbog kojih bi moglo biti i smrtnih posljedica.

Mnogi Zagrepčani svakodnevno svjedoče pucnjevima i eksplozijama petardi iako su one u Hrvatskoj zabranjene još od 2021. godine.

Kako su nam rekli iz Policijske uprave zagrebačke, svakodnevno imaju od 15 do 20 dojava građana. No, kada policija i stigne na teren, na mjestu prijave bacanja petardi više nema nikoga. Uglavnom se radi o maloljetnim osobama koji, kada ispucaju svoj ‘arsenal’, daju se u bijeg. No pravo je pitanje – odakle im petarde ako se one u Hrvatskoj ne smiju prodavati?

Petarda je već uzela svoju prvu žrtvu uoči ovogodišnjih blagdana – 14-godišnjaka iz Susedgrada. On je u studenom pronašao odbačeno i neaktivirano pirotehničko sredstvo koje je odlučio zapaliti. To ga je koštalo potpunog gubitka vida na jednom oku, a zadobio je i teške opekline lica i prijelome kostiju lijeve šake. Iz Policijske uprave zagrebačke otkrili su kako je upotreba pirotehničkih sredstava počela puno ranije nego inače.

15 do 20 dojava dnevno

“Ove godine su pucnjave počele ranije, negdje od 1. studenog. Do današnjeg dana bilježimo od 15 do 20 dojava građana dnevno. U tim situacijama policijska ophodnja odmah izlazi na mjesto događaja. Međutim, kako se najčešće radi o maloljetnicima, oni kada ispucaju taj svoj ‘arsenal’, oni se udalje i vrlo ih je teško zateći na mjestu prekršaja i sankcionirati ih”, rekao je za Srednju.hr Mislav Švigir, policijski službenik Službe prevencije PU zagrebačke.

Navijač dobio kaznu zatvora od tri godine zbog petarde

Kategorija F2 i F3

Petarde su, inače, u Hrvatskoj zabranjene od 2021. godine. Konkretno, građanima uopće nije dopuštena nabava, posjedovanje niti uporaba petardi i redenika kategorije F2 i F3, te pirotehničkih sredstava kategorije F4, P1, P2, T1 i T2 za osobne potrebe.

Cijelu godinu dozvoljena je osobama starijima od 14 godina uporaba sredstava u F1 kategoriji. To su, primjerice, žabice, konfeti ili bengalske šibice, odnosno proizvodi s vrlo malo eksplozivne tvari. F2 i F3 su kategorije pirotehničkih sredstava koje sadrže veće količine eksplozivne tvari.

“Petarde kategorije F2 su zapravo najčešći uzroci teškog stradavanja. Mi kao društvo razumijemo da su pirotehnička sredstva najzanimljivija maloljetnicima i adolescentima. Kada im kroz naš program Mir i dobro, koji počinje tijekom prosinca, dođemo u školu, ne reagiraju na prvu ozbiljno.

Međutim, kada vide fotografije iz klinike za dječje bolesti u Klaićevoj i kakvi su mehanizmi ozljeda koji nastaju, kad vide sve te opekotine, kad vide amputirane prste i dijelove ekstremiteta, onda vrlo brzo promijene mišljenje”, objasnio nam je Švigir.

Kod četvorice maloljetnika u Splitu pronađen arsenal za njih zabranjenih petardi Petarde zabranjene, kazne za korištenje nedozvoljene pirotehnike do 15.000 kuna!

Toliko snažne da mogu ubiti

Istaknuo je kako policiji nije glavni cilj kazniti počinitelje novčanom kaznom koja ide od 660 do 1.990 eura, već educirati mlade o opasnostima koje pirotehnika nosi sa sobom.

Snage ručne bombe

“Imamo tzv. topovski udar, znači to je imitacija pucnja topa, izuzetno snažna petarda. To je snaga kao jedna ručna bomba. S time da ovdje nema gelera pa onda oni koji su negdje na 10 metara neće nastradati, ali oni koji su blizu, nažalost, mogu smrtno stradati”, kaže Vukoja.

Apelirali su i na roditelje da porazgovaraju sa svojom djecom o opasnostima koje pirotehnika nosi sa sobom.

