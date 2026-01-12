USKOK optužio 53 osobe zbog utaje poreza i pranja novca. Među njima i bivši Vatreni

Riječ je o skupini koju je navodno predvodio Goran Krunić koja je u Zagrebu i drugim mjestima okupljena početkom 2023. a nezakonito je djelovala do kraja 2024. godine. Među osumnjičenicima je, kako se doznalo u ožujku 2025. kada je pokrenuta istraga ovog slučaja, i bivši nogometaš, a sada ugostitelj Josip Šimić, kao i Nikola Bušljeta.