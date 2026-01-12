milijunska prevara
USKOK optužio 53 osobe zbog utaje poreza i pranja novca. Među njima i bivši Vatreni
Uskok je pred zagrebačkim Županijskim sudom podigao optužnicu protiv 52 hrvatska državljanina i jednog osumnjičenika s bugarskim i albanskim državljanstvom zbog sumnje u organiziranu utaju poreza i pranje novca kojima je državni proračun oštećen za gotovo dva milijuna eura.
Riječ je o skupini koju je navodno predvodio Goran Krunić koja je u Zagrebu i drugim mjestima okupljena početkom 2023. a nezakonito je djelovala do kraja 2024. godine. Među osumnjičenicima je, kako se doznalo u ožujku 2025. kada je pokrenuta istraga ovog slučaja, i bivši nogometaš, a sada ugostitelj Josip Šimić, kao i Nikola Bušljeta.
Tužiteljstvo je, ne otkrivajući identitete optuženika, izvijestilo da ih osim za zločinačko udruživanje tereti za utaju poreza ili carine, pranje novca te pomaganje u tim nedjelima.
Prema tvrdnjama iz optužnice prvooptuženi je kao stvarni voditelj poslovanja više tvrtki okupio skupinu suradnika s ciljem pribavljanja velike nezakonite imovinske koristi putem lažnih računa i neosnovanog umanjenja obveze PDV-a.
Uskok navodi da su osnivali ili preuzimali tvrtke bez stvarne poslovne aktivnosti koje su služile isključivo za izdavanje računa za nepostojeće isporuke roba i usluga.
Lažnim računima omogućeno je velikom broju poduzeća i obrta da fiktivno odbijaju pretporez na PDV, čime je državni proračun oštećen za najmanje 1,99 milijuna eura. Novac uplaćen po tim računima kasnije su podizali u gotovini ili prebacivana na druge račune kako bi se prikrilo njihovo porijeklo.
Istražitelji tvrde da su članovi skupine, po uputama prvooptuženog, izvlačili novac s poslovnih računa i gotovinu predavali organizatorima.
Ukupno je na taj način podignuto gotovo šest milijuna eura, od čega su zadržali više od 800 tisuća eura provizije, dok je ostatak gotovine vraćen korisnicima lažnih računa. Time su, prema Uskoku, izbjegli plaćanje poreza na dohodak od kapitala u iznosu većem od 700 tisuća eura.
Osim toga, prvooptuženi i jedan od njegovih suradnika terete se i za pranje novca. Uskok ih sumnjiči da su dio nepripadne koristi od 245.500 eura pokušali prikazati kao zakonito stečena sredstva, ulažući ih u kupnju nekretnina, vozila i luksuznih satova.
