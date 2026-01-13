Najsnažniji udar Rusije u ovoj godini na dva najveća ukrajinska grada. Ima mrtvih

Reutersovi očevici čuli su eksplozije u gradu, no zasad nema službenih informacija o žrtvama ili materijalnoj šteti. Telegram kanali koji prate situaciju u Ukrajini naveli su da je tijekom noći, u razdoblju od oko sat vremena, lansirano približno 20 balističkih projektila, opisujući taj napad kao najintenzivniji ove godine. Reuters nije mogao neovisno potvrditi navode s Telegrama.