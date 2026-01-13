Oglas

Vremenska prognoza

Stiže osjetno zatopljenje, temperature će biti iznad prosjeka

author
Tea Blažević
|
13. sij. 2026. 07:10
08.01.2026., Zagreb - Zagreb se danas probudio na -13, a sjevernije je temperatura isla i do -16, a upravo je za te regije upaljen narancasti meteoalarm zbog opasnog vremena. Zimska idila na jezerima Savica. Photo: Igor Kralj/PIXSELL
Igor Kralj/PIXSELL

Pretežno oblačno je diljem Hrvatske, slabe oborina ima većinom duž Jadrana i uz Jadran, dok na krajnjem istoku mjestimice ima kiše koja se smrzava u dodiru s hladnim tlom i podlogom.

Oglas

U nastavku utorka uglavnom se očekuje tek slabija kiša duž Jadrana i uz Jadran. Puhat će uglavnom jugozapadnjak, pojačano u gorju, dok će na Jadranu još biti i juga.

Srijeda će također donijeti malo kiše duž Jadrana i uz Jadran. Uz južinu, posvuda će biti toplije.

Četvrtak će također biti suh u većini krajeva unutrašnjosti, tek u Gorskom kotaru i Lici, duž Jadrana treba računati na malo kiše. Osjetno će biti toplije, uglavnom bez jutarnjih minusa u unutrašnjosti.

U petak u početku tmurnije, uz malo kiše uglavnom na sjevernom Jadranu te u Gorskom kotaru i Lici, dok će poslijepodne biti više sunčanih razdoblja posvuda.

Za vikend većinom suho, barem veći dio subote, ali hladnije. U nedjelju je izgledna nova oborina kasnije poslijepodne, pri čemu na kopnu može biti i malo snijega.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
Vremenska prognoza Vrijeme

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ