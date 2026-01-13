Vremenska prognoza
Stiže osjetno zatopljenje, temperature će biti iznad prosjeka
Pretežno oblačno je diljem Hrvatske, slabe oborina ima većinom duž Jadrana i uz Jadran, dok na krajnjem istoku mjestimice ima kiše koja se smrzava u dodiru s hladnim tlom i podlogom.
U nastavku utorka uglavnom se očekuje tek slabija kiša duž Jadrana i uz Jadran. Puhat će uglavnom jugozapadnjak, pojačano u gorju, dok će na Jadranu još biti i juga.
Srijeda će također donijeti malo kiše duž Jadrana i uz Jadran. Uz južinu, posvuda će biti toplije.
Četvrtak će također biti suh u većini krajeva unutrašnjosti, tek u Gorskom kotaru i Lici, duž Jadrana treba računati na malo kiše. Osjetno će biti toplije, uglavnom bez jutarnjih minusa u unutrašnjosti.
U petak u početku tmurnije, uz malo kiše uglavnom na sjevernom Jadranu te u Gorskom kotaru i Lici, dok će poslijepodne biti više sunčanih razdoblja posvuda.
Za vikend većinom suho, barem veći dio subote, ali hladnije. U nedjelju je izgledna nova oborina kasnije poslijepodne, pri čemu na kopnu može biti i malo snijega.
