Borbeni avioni NATO-a presreli ruske zrakoplove iznad Baltičkog mora

Saveznički su zrakoplovi podignuti kako bi identificirali ruske vojne letjelice koje su ušle u neutralni zračni prostor bez prijavljenih planova leta i s isključenim transponderima, što je protivno pravilima letenja. Do incidenta je došlo u već ionako napetom regionalnom okruženju, dodatno pogoršanom nakon što je Rusija rasporedila jednu od svojih hipersoničnih raketa u zapadnoj Ukrajini, što je izazvalo snažne reakcije međunarodne zajednice, piše Kyiv Post.