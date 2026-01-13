Oglas

Novi incident

Borbeni avioni NATO-a presreli ruske zrakoplove iznad Baltičkog mora

author
N1 Info
|
13. sij. 2026. 07:27
Su-30
Handout / Japan's Ministry of Defense / AFP

Litavsko ministarstvo obrane u ponedjeljak je izvijestilo da su NATO-ovi borbeni zrakoplovi, koji sudjeluju u misiji nadzora zračnog prostora, prošlog tjedna uzlijetali kako bi identificirali dva odvojena ruska zrakoplova koji su letjeli međunarodnim zračnim prostorom između Kalinjingrada i Rusije.

Saveznički su zrakoplovi podignuti kako bi identificirali ruske vojne letjelice koje su ušle u neutralni zračni prostor bez prijavljenih planova leta i s isključenim transponderima, što je protivno pravilima letenja. Do incidenta je došlo u već ionako napetom regionalnom okruženju, dodatno pogoršanom nakon što je Rusija rasporedila jednu od svojih hipersoničnih raketa u zapadnoj Ukrajini, što je izazvalo snažne reakcije međunarodne zajednice, piše Kyiv Post.

U prvom slučaju, prošlog ponedjeljka, NATO-ov zrakoplov poletio je kako bi identificirao višenamjenski borbeni zrakoplov Su-30 koji je letio iz Kalinjingrada – ruske enklave smještene između Poljske i Litve – prema matičnom teritoriju Rusije.

U drugom slučaju, navodi ministarstvo, borbeni zrakoplovi u sklopu NATO-ove zračne policije uzlijetali su kako bi identificirali ruski transportni zrakoplov An-26, koji je letio u suprotnom smjeru, također bez plana leta i uključenih radarskih transpondera.

Poljska i baltičke zemlje nalaze se u stanju povišene pripravnosti otkako je prošlog tjedna projektil Orešnik, ispaljen s područja Bjelorusije, pogodio civilne ciljeve u Lavovu. Taj je napad potaknuo izvanredni sastanak Ujedinjenih naroda u ponedjeljak, usmjeren na nedavne ruske napade na energetsku infrastrukturu u Ukrajini, koji su stotine tisuća ljudi ostavili bez električne energije pri temperaturama ispod ništice.

Bloomberg je u ponedjeljak izvijestio da je NATO, u kontekstu rastućih napetosti na sjeveroistoku Europe, zatražio od Turske da nekoliko mjeseci ranije od planiranog uključi svoje borbene zrakoplove F-16 američke proizvodnje u misiju nadzora zračnog prostora Baltika.

Prema planu, Turska je trebala preuzeti četveromjesečnu rotaciju NATO-ovih zrakoplova koji iz Estonije provode nadzor upravo nad ovakvim ruskim zračnim aktivnostima, a početak misije bio je predviđen za kolovoz.

Teme
Baltik NATO Rusija zrakoplovi

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

