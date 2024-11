Dulje vrijeme naplate parkinga: “Kad su već produljili naplatu subotom, mogli su i nedjeljom do ponoći. Ma nek’ se plaća 24/7”

Podijeli :

Tri tjedna nakon uvođenja novog režima naplate parkiranja po blokovima unutar postojeće tri zone, u Zagrebu od danas stupa na snagu još jedna promjena u sustavu parkiranja.

Mijenja se vrijeme naplate parkiranja u prvoj zoni koje će od danas (utorka, 19. studenoga) radnim danom trajati od 7 ujutro pa do ponoći umjesto do 22 sata kao dosad. No najveće su promjene u danima vikenda. I subotom će ubuduće naplata parkiranja biti od 7 do 24 sata, a nedjeljom, kada je inače parkiranje bilo besplatno, naplaćivat će se od 7 do 15 sati.

Zagreb će naplaćivati parkiranje i nedjeljom. Provjerili smo kako je u ostalim većim gradovima

Hoće li to stanarima iz središta grada, zbog kojh su promjene uvedene, biti od pomoći?

“I dalje kružim po pola sata”

Razgovarali smo s jednim stanarom iz Klaićeve ulice (nije htio da mu navodimo ime) nakon što je jednoj zbunjenoj vozačici automobila kutinskih registracijskih oznaka koja ga je, parkiravši ondje u prolazu upitala “kako se tu sada plaća”, objašnjavao da je za nju sve ostalo isto. Kazao joj je da plaća cijenu prve zone od 1,60 eura za sat vremena, ali da ne smije parkirati vozilo dulje od dva sata (“To mi je dovoljno”, rekla je.) te da ima sreće što je uopće našla slobodno mjesto oko 16 sati kada se to zbivalo.

“Prije bi se u ovo doba dana tu u ulici oslobodilo nekoliko mjesta. To su, pretpostavljam, bili oni koji su dolazili ovdje na posao iz drugog dijela grada gdje je isto 1. zona pa im se to isplatilo. Ali sada kada je ovo drugi blok, čini mi se da mnogi više ne dolaze automobilom, da im je skupo plaćati. Zaključujem to jer vidim da ujutro bude par slobodnih mjesta u ulici, ali popodne i navečer ne vidim neku promjenu. Ja kad dođem oko 17-18 sati, a pogotovo navečer, kružim okolo kao i prije i po pola sata dok ne ulovim mjesto”, ispričao nam je ovaj Zagrepčanin iz Klaićeve ulice koja se sada nalazi u 5. parkirališnom bloku.

“Tu se u svim ulicama u bloku bar jedna zgrada obnavlja od potresa i ispred svake od tih su zauzeta najmanje dva parkirna mjesta za građevinske tvrtke koje to rade, tako da i zbog toga nedostaje parkirnih mjesta. Zasad ne vidim da je išta bolje”, dodaje.

Što građani kažu na blokovsko parkiranje u Zagrebu? “Ništa se neće promijeniti, imat ćemo isti problem”

Crvena zona “u crvenom”

Glavni razlog zbog kojeg je gradska vlast uvela promjene u režimu naplate parkiranja upravo je u 1. zoni. Tamo je, kažu, neodrživa situacija jer na raspolaganju je 8.035 parkirnih mjesta, a povlaštenih parkirališnih karata izdanih za tu zonu čak 13.776. Ta crvena zona doslovno je “u crvenom”, što se tiče manjka parkirališnog prostora.

Naš sugovornik iz Klaićeve, čovjek u kasnim 50-im godinama života koji ondje živi oduvijek, kaže kako pamti vremena “kada ste autom došli s posla i samo se parkirali iz prve”.

“Sada dvaput ili triput mjesečno imam sreće da iz prve ulovim prazno mjesto. Ako i toliko. Ali zato sam do zuba naoružan strpljenjem”, dodaje ironično.

Kako funkcionira blokovsko parkiranje u gradu koji je Tomašević isticao kao primjer

“Ma nek’ se plaća 24/7”

Automobil koristi svakodnevno.

“Radim posao za koji mi treba automobil ne da bih se dovezao na posao, nego zato što u njemu vozim opremu s kojom radim. S tim ne mogu u tramvaj tako da svaki dan ujutro palim i idem. A kad se vratim, kako Bog da. Ne mogu si priuštiti luksuz da kad ulovim parkirno mjesto danima ostavim auto da tamo stoji”, govori nam.

Ni od produljenja vremena naplate parkiranja radnim danom i subotom do ponoći, a nedjeljom do 15 sati, ovaj Zagrepčanin ne očekuje previše. Zasad.

“Vidjet ćemo. Iz iskustva znam da je najteže naći mjesto baš nedjeljom iza 15 sati. Znate što, kad su već produljili naplatu preko tjedna i subotom, mogli su i nedjeljom do ponoći. Ma nek’ se plaća 24/7”, kaže.

