Vučićeva paljba po hrvatskim medijima zbog Ane Brnabić: "Objavljivali su njezine fotografije iz čamca"

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u posjetu je Pekingu, ali ni tamo ne prestaje pričati o Hrvatskoj. Ovoga puta komentirao je "medijske napade iz Hrvatske na predsjednicu Narodne skupštine Srbije Anu Brnabić".
Tvrdi je da je najčešće on meta takvih kampanja, ali da je posljednjih dana hrvatskim medijima zasmetala upravo Ana Brnabić.
"Rekao sam Ani, u 99 posto slučajeva ja sam isključiva meta. Ali im je ona nešto zasmetala posljednja dva dana. I onda su, valjda da bi je povrijedili, toliko su jadni i mizerni, i to iz tih navodno liberalnih hrvatskih medija, koji su zapravo uvijek najgori antisrpski mediji, objavljivali njezine fotografije iz čamca, još iz vremena prije nego što se bavila politikom. Samo su mi pokazali koliko su mali i ništa više od toga. I pokazali su mi koliko Ana radi dobar posao”, rekao je Aleksandar Vučić, javlja Politika.
"Nemojte se praviti naivni"
Ocijenio je da u Hrvatskoj, umjesto odgovora na ono što je Brnabić rekla, slijede optužbe da Srbija podiže tenzije.
"Pogledajte što ste radili prethodna tri dana. Pogledajte što radite prethodne dvije godine. Pogledajte što radite svakog božjeg dana, nemate drugu temu osim pokušaja rušenja ustavnog poretka Srbije. Nemojte se praviti naivni”, rekao je Vučić.
"Jaz između Hrvatske i Srbije se smanjuje"
Predsjednik Srbije poručio je da je došla nova generacija srpskih političara koja se, kako je istaknuo, ne boji pritisaka i neće se nikome dodvoravati.
"Naš je posao da radimo i da im se polako ekonomski približavamo. Da imamo zdravu konkurenciju, natjecateljsku atmosferu, pa ćemo sve to mjeriti ekonomski, jer nas sukobi ne zanimaju”, rekao je Vučić.
Dodao je da je Hrvatska prije 12 godina imala, kako je naveo, 130 do 140 posto veća primanja od Srbije, dok je danas ta razlika oko 37 do 38 posto.
„Samo to želim reći. Jaz se smanjuje”, poručio je Vučić.
