najmanje 31 ubijena osoba
VIDEO / Izrael pojačava napade na Libanon: IDF pogodio više od 100 položaja, Netanyahu: "Slijedi još toga"
Izraelska vojska priopćila je da je tijekom noći pogodila više od 100 položaja Hezbolaha diljem južnog Libanona i istočnog dijela doline Bekaa, navodeći da su mete bili skladišni objekti, zapovjedni centri i promatračke točke korištene za napade na izraelske vojnike.
Izraelska vojska sukobila se u utorak s libanonskim pokretom otpora Hezbolahom, iranskim saveznikom, uz strateški važnu rijeku na jugu Libanona, dok su izraelske snage napredovale prema sjeveru, a premijer Benjamin Netanyahu poručio da će Izrael proširiti svoju invaziju na Libanon, piše Euronews.
Izraelski napadi odvijaju se unatoč 'primirju' koje je uz posredovanje SAD-a na snazi od sredine travnja te usprkos mirovnim pregovorima koji se vode u Washingtonu, gdje je četvrta runda izravnih razgovora zakazana za 2. i 3. lipnja.
Prema podacima libanonskog ministarstva zdravstva, u posljednjim izraelskim napadima poginula je najmanje 31 osoba, među njima i nekoliko djece.
Nova eskalacija dodatno dovodi u pitanje primirje između Izraela i Hezbolaha postignuto uz američko posredovanje te otežava šire mirovne napore povezane s ratom s Iranom, budući da Teheran želi da svaki sporazum uključuje i prekid sukoba u Libanonu.
Rijeka Litani postala je de facto granica u Libanonu, pri čemu su velika područja južno od nje i dalje pod izraelskom vojnom kontrolom, unatoč primirju koje traje više od mjesec dana.
Najmanje 31 osoba poginula u izraelskim napadima
Govoreći nakon sastanka s ministrom obrane i visokim vojnim dužnosnicima, Netanyahu je u ponedjeljak poručio da će Izrael proširiti operacije u Libanonu.
„(Izraelske obrambene snage) djeluju velikim snagama na terenu i zauzimaju strateška područja“, rekao je, dodajući da Izrael pokušava učvrstiti područje južnog Libanona pod svojom kontrolom, za koje tvrdi da je nužno kako bi zaštitio stanovnike svojih sjevernih pograničnih gradova od raketnih i dron napada Hezbolaha.
Jedan od izraelskih napada navodno je pogodio istočno selo Mashghara, pri čemu je poginulo 12 ljudi, uključujući nekoliko članova iste obitelji, izvijestila je libanonska državna Nacionalna novinska agencija.
Izrael je posljednjih dana pojačao napade na grad i pokrajinu Nabatiyeh, sjeverno od rijeke Litani. U utorak je pozvao stanovnike grada na evakuaciju.
Bejrut, glavni grad Libanona, pošteđen je napada od početka primirja, no najnoviji izraelski potezi izazvali su strah među stanovništvom.
Libanon se nada dogovoru o izraelskom povlačenju
U međuvremenu, libanonska vlada, koja je došla na vlast uz obećanja reformi i razoružavanja Hezbolaha i drugih naoružanih skupina, nada se da će izravni razgovori s Izraelom — kojima se Hezbolah protivi — dovesti do trajnog primirja i povlačenja izraelskih snaga.
Izrael tvrdi da se neće povući dok Hezbolah više ne bude predstavljao prijetnju stanovnicima njegovih sjevernih gradova. Hezbolah je poručio da će nastaviti borbu sve dok Izrael ne prekine svakodnevne zračne napade i ne povuče svoje trupe iz Libanona.
Istovremeno, Al Jazeerin ratni dopisnik s lica mjesta javlja kako izraelski napadi uzrokuju novo prisilno raseljavanje civilnog stanovništva te kako Netanyahu upozorava kako "Slijedi još toga" uslijed humanitarne katastrofe uzrokovane izraelskom invazijom i zračnim udarima.
Posljednjih tjedana Hezbolah tvrdi da koristi nove dronove s optičkim vlaknima koje izraelske snage teško presreću, a kojima gađa i izraelske vojnike i sela na sjeveru Izraela.
Više od milijun ljudi u Libanonu raseljeno je zbog rata koji je započeo kada je Hezbolah 2. ožujka ispalio rakete na sjever Izraela u znak solidarnosti s Iranom i kao odgovor na opetovano izraelsko kršenje primirja potpisanog u rujnu 2024.
Prema podacima libanonskog ministarstva zdravstva, od početka rata u izraelskim napadima poginulo je najmanje 3.213 ljudi, dok je više od 9.700 ranjeno.
