Kontroverzni električni Ferrari razbjesnio ministra prometa: "To bi trebala biti inovacija?!"

27. svi. 2026. 07:27
Ferrari/Handout via REUTERS

Matteo Salvini pridružio se valu Talijana koji kritiziraju dizajn prvog potpuno električnog Ferrarija.

Što zajedničko imaju talijanski desničarski ministar prometa Matteo Salvini, bivši šef Ferrarija Luca Cordero di Montezemolo i oporbeni zastupnik Carlo Calenda?

Svi mrze dizajn novog potpuno električnog Ferrarija „Luce“, predstavljenog u utorak, pišePolitico.

„Električan, nevjerojatno skup (550.000 eura!) i, estetski gledano, dovoljno govori sam za sebe… Izgleda kao bilo što osim automobila marke Ferrari. I to bi trebala biti ‘inovacija’? Pitam se što bi Enzo Ferrari rekao…?“ napisao je ministar prometa Matteo Salvini u objavi na društvenim mrežama, kritizirajući najnoviji Ferrarijev model.

Salvinijevi komentari vjerojatno će dodatno zaoštriti odnose između talijanske vlade i obitelji Agnelli-Elkann, najvećeg pojedinačnog dioničara Ferrarija i globalnog proizvođača automobila Stellantisa.

Kontroverzni Luce, prvi Ferrarijev model koji je potpuno električan i ima pet sjedala, odmah je izazvao bijes među puristima u Italiji.

Nije odmah uvjerio ni investitore, pa su Ferrarijeve dionice u utorak pale za više od osam posto.

Ferrari s četvera vrata, promoviran kao „najudobniji Ferrari ikad” — što teško odgovara imidžu proizvođača automobila sinonimnog za brzinu, stil i strast — zajednički je dizajnirao Jony Ive, bivši Appleov glavni direktor za dizajn, piše Politico.

Neki su u šali primijetili sličnost između novog Ferrarija, dostupnog u neobičnoj svijetloplavoj boji, i kultnih Appleovih proizvoda koje je dizajnirao Iveov tim.

Di Montezemolo, koji je Ferrari vodio više od dva desetljeća, također je žestoko kritizirao automobil.

„Riskiramo uništiti legendu”, rekao je Montezemolo u utorak, tvrdeći da automobil ne zaslužuje nositi Ferrarijev znak, poznatog propetog konjića.

„Barem je ovo automobil koji Kinezi sigurno neće kopirati”, našalio se Montezemolo, koji je s osnivačem kompanije Enzom Ferrarijem surađivao još od svojih dvadesetih godina.

Carlo Calenda, centristički oporbeni zastupnik, iskoristio je priliku za novi napad na obitelj Elkann-Agnelli, optuživši je da potkopava talijanske industrijske dragulje poput Ferrarija.

Talijanski predsjednik Sergio Mattarella bio je među prvima koji su u ponedjeljak vidjeli automobil, uz vodstvo Ferrarijeva predsjednika Johna Elkanna, nasljednika obitelji Agnelli.

