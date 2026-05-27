Kontroverzni električni Ferrari razbjesnio ministra prometa: "To bi trebala biti inovacija?!"

„Električan, nevjerojatno skup (550.000 eura!) i, estetski gledano, dovoljno govori sam za sebe… Izgleda kao bilo što osim automobila marke Ferrari. I to bi trebala biti ‘inovacija’? Pitam se što bi Enzo Ferrari rekao…?“ napisao je ministar prometa Matteo Salvini u objavi na društvenim mrežama, kritizirajući najnoviji Ferrarijev model.