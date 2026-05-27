novi zakon
Od srijede rigorozne kazne na cestama BiH zbog "obijesne vožnje"
U Bosni i Hercegovini (BiH) sutra, 27. svibnja, na snagu stupa novi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama sigurnosti prometa na cestama u BiH (ZOBS).
Nove zakonske odredbe donose znatno strože kazne, a policija već od srijede kreće u strogu primjenu novih pravila s ciljem smanjenja broja prometnih nesreća s najtežim posljedicama, piše Klix.ba.
Najveća novost u zakonu je uvođenje prekršaja „obijesna vožnja”, za koji su predviđene rigorozne sankcije, od visokih novčanih kazni do trajnog oduzimanja automobila.
Vozači će biti drastično kažnjeni ukoliko unutar svega 20 minuta počine neki od sljedećih prekršaja:
- Dva ili više puta prođu kroz crveno svjetlo na semaforu u razmaku od 20 minuta.
- Voze u naselju brzinom koja je za 40 km/h veća od dopuštene, odnosno izvan naselja brzinom većom za 60 km/h od dopuštene.
- Pretječu kolonu vozila pri čemu automobil prelazi preko pune uzdužne crte.
- Voze s više od 1,50 g/kg (promila) alkohola u organizmu ili pod utjecajem narkotika i drugih psihoaktivnih supstanci.
Za obijesnu vožnju propisana je novčana kazna od 2.000 KM do 3.000 KM, oduzimanje vozačke dozvole u trajanju od šest mjeseci, dva kaznena boda, kao i mogućnost trajnog oduzimanja vozila.
Novi zakon donosi nultu toleranciju i za prekršaje koji su do sada često prolazili s blažim kaznama.
Znatno su povećane novčane kazne za korištenje mobilnog telefona ili drugih uređaja za komunikaciju, osim ako se koristi „hands-free” oprema, nekorištenje sigurnosnog pojasa za vozače i suvozače, kao i za korištenje ili posjedovanje uređaja koji mogu ometati rad policijskih radara za mjerenje brzine.
Za najteže oblike kršenja prometnih propisa zakonske izmjene predviđaju maksimalne novčane kazne koje dosežu čak 5.000 konvertibilnih maraka.
Pod povećalom policije od srijede će se posebno naći višestruki povratnici u činjenju prekršaja, a fokus je stavljen na uklanjanje najopasnijih ponašanja na cestama – prebrze vožnje, vožnje pod utjecajem alkohola i narkotika te prolaska kroz crveno svjetlo.
