Zagrepčanin kreirao stranicu za praćenje Bajsa u stvarnom vremenu. Ovo su 'zlatne' rute i 'ledene' postaje...

"Dashboard je nastao kao osobni projekt nakon što sam počeo intenzivno koristiti Bajs. Nakon operacije koljena sam otkrio koliko je praktičan - bicikl je uvijek tu kad ga trebam, bez brige za parking ili garažu. Inače se profesionalno bavim 'real-time analytics' sistemima već više od 20 godina pa me zanimalo primijeniti to na javne podatke. Zagreb mi se činio idealnim s obzirom na ovaj aktivan bike-sharing sustav s dostupnim podacima. Dashboard je također bio i svojevrsna demonstracija što se može izvući iz javnih podataka i kako bi to moglo biti korisno za praćenje i planiranje", kaže.