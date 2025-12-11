JAVNI BICIKLI
Zagrepčanin kreirao stranicu za praćenje Bajsa u stvarnom vremenu. Ovo su 'zlatne' rute i 'ledene' postaje...
Krajem listopada u Zagrebu je pokrenut sustav javnih gradskih bicikala nazvan Bajs. Građani mogu kad god žele uz odgovarajuću mobilnu aplikaciju i za iznos od 50 centi za pola sata vožnje koristiti 2000 bicikala na 180 lokacija u cijelom gradu.
Nedavno je, pak, Zagrepčanin Daniel Mošmondor, vlasnik tvrtke za računalno programiranje, kreirao stranicu bajs.inormacija.hr s nadzornom pločom (dashboard) pod nazivom Bajs Zagreb - Live. Ondje se u realnom vremenu može pratiti dostupnost javnih bicikala na svim stanicama uz detaljnu analizu njihovog korištenja i kretanja.
"Otkrijte kako grad diše kroz podatke javnih bicikala — sada, jučer i kroz povijest", stoji u zaglavlju ove stranice.
Dnevno i do 3.000 vožnji
Na nadzornoj ploči, uz pregršt statističkih podataka o korištenju 'bajseva' vidi se i broj dostupnih bicikala u stvarnom vremenu, koliko ih je trenutno u pokretu te koliko je trenutno stanica potpuno praznih, bez ijednog raspoloživog bicikla.
Primjerice, u trenutku pisanja ovog teksta (ove rečenice) od ukupno 1996 bicikala 154 su bila u pokretu, a pet je stanica bilo bez bicikala. Osim toga, sustav je pratio 180 stanica tijekom 38 dana- od 4. studenoga do danas, 11. prosinca. Dnevno je bilo između 2.150 i 3.000 vožnji prosječnog trajanja 40 do 45 minuta, a njima su korisnici prešli 4.900 do 6.800 kilometara dnevno.
Autor je izračunao čak i ekološke posljedice odnosno blagotvorni utjecaj koji Bajs ima na pluća grada pa na nadzornoj ploči stoji kako je u proteklih sedam dana zahjvaljujući korištenju javnih bicikala zagađenje u atmosefri bilo manje za 9.862 kilograma CO2, a korisnici su u tom razdoblju pedalirajući 'spržili' više od 1,1 mlijun kalorija ili 2.366 prosječnih obroka te su zajedno kroz grad prešli 39.448 kilometara.
Najprometnije rute 'bajseva'
Također, tri današnje zlatne rute kojima se najviše vozilo javnim biciklima bile su od Kulturnog centra Dubrava do Savske ulice (20 vožnji), od tržnice Jarun do Studentskog doma Ante Starčević (13 vožnji) i od Savice do Ulice Republike Austrije (12 vožnji) dok je najduže putovanje bilo od Z centra preko Borongajske ceste do ulice Marijana Čavića - 11,6 kilometara.
Najaktivnija stanica za bicikle bila je kod hotela Zonar (117 preuzimanja bicikala) i kod Studentskog doma Cvjetno naselje (96 preuzimanja), a te dvije lokacije ujedno su bila i dva najprometnija čvorišta u proteklih sedam dana.
'Najledenija' postaja bila je ona u Perkovčevoj ulici, koja je bila przna čak 15 sati i četiri minute. Bicikl s najviše današnjih vožnji do trenutka pisanja ovog teksta bio je onaj oznake #800568 na kojemu je odrađeno šest vožnji.
Posve detaljna analitika s tablicama i grafovima Bajsa može se vidjeti OVDJE.
"Auto mi stoji parkiran već dva tjedna"
Autora ovog projekta Daniela Mošmondora pitali smo što ga je ponukalo da se pozabavi time.
"Dashboard je nastao kao osobni projekt nakon što sam počeo intenzivno koristiti Bajs. Nakon operacije koljena sam otkrio koliko je praktičan - bicikl je uvijek tu kad ga trebam, bez brige za parking ili garažu. Inače se profesionalno bavim 'real-time analytics' sistemima već više od 20 godina pa me zanimalo primijeniti to na javne podatke. Zagreb mi se činio idealnim s obzirom na ovaj aktivan bike-sharing sustav s dostupnim podacima. Dashboard je također bio i svojevrsna demonstracija što se može izvući iz javnih podataka i kako bi to moglo biti korisno za praćenje i planiranje", kaže.
Nakon što je njegov dashboard postao javan, stigle su mu, kaže, pozitivne reakcije iz nekoliko gradskih ureda.
Na pitanje koristi li redovito Bajs, odgovara: "Da, definitivno! Nakon što sam otkrio bajs, auto mi je stajao parkiran skoro dva tjedna, čak i po hladnom vremenu. Po prvi put mogu biciklom po gradu bez brige gdje ću ostaviti svoj bicikl. A i sama biciklistička infrastruktura se uvelike poboljšala i vidi se napredak iz dana u dan", kazao je.
