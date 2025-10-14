Bajsovi poslužili zabavi anonimnih vandala: "Uništena su dva bicikla, a kazne su jako velike"

Sistem javnih bicikala Bajs pokazao se jako popularnim među građanima Zagreba, koji su u svega nekoliko meseci već ostvarili preko 650.000 minuta vožnji. No Bajs se ovih dana zatekao na neobičnim lokacijama.
Šok za građane Sesveta. Bajsovi koji su trebali poslužiti svima kao olakšanje u prometu, poslužili su zabavi anonimnih vandala. Bicikli podignuti na krov autobusne stanice, gurnuti u potok, pobacani po dječjim igralištima. O svemu je brzo izvijestila Udruga plave i zelene Sesvete na Facebooku - nije im jasno kome su bicikli smetali.
"Bili smo sretni i zadovoljni što smo na tri lokacije u Sesvetama dobili mogućnost smještaja bajsova, Novi Jelkovec, Terminal u Sesvetama i gimnazija Sesvete. Tim više smo bili zaprepašteni činjenicom da jedna vandalska skupina učinila to što je učinila s biciklima, dakle da su ih bacili u potok, da su ih vješali na rasvjetne stupove, po drveću... Dakle vandalizam koji je potpuno nedopustiv i koji šteti zapravo načinu života u Sesvetama i čini ogromnu štetu percepciji Sesveta u javnosti.
Imali smo slučaj gdje su nam devastirali stabla koja smo sadili, dakle najoštrije osuđujemo svaki oblik devastacije nečega što uništava kvalitetu života", kaže Radoslav Dumančić, tajnik Udruge zelene i plave Sesvete.
Iz grada poručuju da počinitelji štete neće proći jeftino.
"Tri bicikla su uništena, prijava ide policiji koja se time treba pozabaviti. Jako su velike kazne za one koji to rade namjerno - preko 1500 eura. Ponavljam, ono što je najbitnije je da se radi o izoliranom incidentu I da većina građana uredno koristi tu uslugu", rekao je Tomislav Tomašević.
Sugrađani u Sesvetama kritiziraju neodgovorno ponašanje pojedinaca.
"Pa mislim da je to katastrofa i da bi to što prije morali uvest pod nazor", kaže Ivan.
"Mladi dečki..to je tako sada, što da vam kažem", komentira Anđelko.
"Znam da su Sesvete mirniji kvart i da ima puno gorih kvartova, ne znam. To nije okej, smatram da je to vandalizam i to se ne bi trebalo događati", dodaje Lovre.
"Djeca su predugo vani, prepuštena sama sebi, ja mislim da je to jako loše za naše mlade i ova tučnjava i to sve ide u krivom smjeru", smatra Zorica.
Iz udruge se zalažu za povećanje broja kamera koje bi se koristile u pedagoške I preventivne svrhe.
"Dakle za očekivati je da će komunalno redarstvo pogledat snimke nadzornih kamera na terminalu u Sesvetama. Samo 10 metara dalje od ovoga gdje je bicikl obješen je velika kamera koja je snimila sigurno taj prostor i očekujemo da će se identificirati oni koji čine štetu", dodaje Radoslav Dumančić
Dok građani pozivaju na odgovornije ponašanje, bicikli će i dalje biti dostupni svima- no hoće li ih građani znati očuvati ovisit će o zajedničkoj brizi za javni prostor i svijesti pojedinaca.
