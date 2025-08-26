Građani Zagreba dobili novu uslugu javnog prijevoza. Objavljene i cijene

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević predstavio je u utorak početak rada novog sustava javnih bicikala u gradu pod nazivom "Bajs", sa 500 bicikala raspoređenih na 40 lokacija, koje će građani moći koristiti za kretanje gradom.
Projekt je osmišljen kao nadopuna javnom prijevozu, po pristupačnoj cijeni od 0,50 eura za pola sata korištenja bicikla, a predviđena je i mogućost pretplate od 5 eura mjesečno ili 30 eura godišnje.
2000 javnih bicikala na 180 lokacija
Do kraja listopada Zagrepčanima bi trebalo biti na raspolaganju još 2000 javnih bicikala na 180 lokacija, a najavljena je i mogućnosti povećenja broja bicikala za još tisuću.
Lokacije stanica raspoređene su uz linije javnog prijevoza, škole, sportske objekte i u gusto naseljenim gradskim četvrtima, a cilj je da se što manje koriste automobili, što znači manje gužvi, manje emisija stakleničkih plinova, manje zagađenja zraka i manje buke, rekao je Tomašević na konferenciji za novinare.
Usluga će biti dostupna 24 sata dnevno sedam dana u tjednu. Bicikl se može koristiti pola sata i vratiti na bilo koju od stanica a za korištenje usluge potrebna je mobilna aplikacija.
Projekt "Bajs" se sufinancira iz gradskog proračuna, a ukupna vrijednost ugovora koji obuhvaća sve potrebne usluge iznosi 9.3 milijuna eura plus PDV, odnosno oko 64 eura mjesečno po biciklu.
Uvođenjem "Bajsa" Zagreb se pridružio nizu europskih metropola koje već godinama uspješno koriste slične sustave, potičući održiv i učinkovit gradski promet, s željom da ga koristi što više ljudi, rečeno je.
"Za 30 eura cijelu godinu možete koristiti bilo koji od 2000 bicikala, možete ga koristiti pola sata, a nakon tih pola sata morate ga vratiti na jednu od 180 biciklističkih stanica. Zatim postoji jedan period pauze od pola sata, a nakon toga možete opet pola sata koristiti bicikl i sve to vam je uključeno u ovih 30 eura godišnje pretplate. Naravno, ukoliko nakon pola sata iz nekog razloga želite i dalje koristiti bicikl, to možete ali to će vas onda koštati pola eura za pola sata", objasnio je Tomašević.
Uslugu će provoditi tvrtka Nextbike, koja je dosad u Zagrebu pružala svoju uslugu javnih bicikala, ali sada za više bicikala i sa većim brojem stanica, uz niže cijene za građane, rekao je Tomašević.
Modernizacija ZET-ovih tramvaja
Gradonačelnik je najavio i daljnju modernizaciju ZET-ovih tramvaja rekavši kako je tvrtka Končar dosad isporučila 10 novih kraćih tramvaja, još 10 stiže do kraja godine a iduće godine i dodatnih 20 novih tramvaja.
"Računamo da ćemo u ovih još nešto više od godinu dana imati 40 novih kraćih tramvaja, a uskoro ćemo krenuti i u javnu nabavu za duže tramvaje", kazao je dodavši kako je cilj da svi zagrebački tramvaji u bližoj budućnosti budu niskopodni.
